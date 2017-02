Pocisková konečne odpovedala na otázku, ktorú chcel vedieť každý: Poviem vám, prečo sme dali synovi meno Hektor!

Dvojica sa rozrozprávala o svojom súkromí v markizáckom Teleráne, kde sa objavili vo štvrtok ráno. A okrem rôznych plánov do budúcnosti konečne odhalili aj záhadu, ktorá verejnosti vŕta hlavou od chvíle, keď zverejnili meno ich synčeka. Odpovede na otázku, či sa zhodli na Hektorovi, sa zhostila Nela.

„Pamätám si, keď prvýkrát prišiel a povedal: ja už viem, ako sa bude volať. Mňa osvietilo. A ja na to: no daj! Hektor! Na čo som mu povedala, aby na to zabudol. Zdalo mi to také tvrdé. Lenže, samozrejme, on bol absolútne presvedčený. Ja som aj mala zopár pokusov, keď som sa snažila dostať nejaké iné alternatívy do nášho rozhovoru... Páčil sa mi Liam, Angel. Ale to teda vôbec neprešlo,“ priznala Pocisková, ktorá sa neskôr s menom Hektor zmierila, keďže ho tak začali všetci volať.

A teraz, keď už je na svete, dostal aj svoje prezývky - Žožo, Torko, Torés. A ako ďalej Tůma dodal, ešte predtým, než im to doktor potvrdil, cítil, že budú mať chlapca. Aké dievčenské meno mali v zálohe, však prezradiť nechcel, pretože keby sa im pošťastilo druhé bábätko, mohli by ho použiť.