Pocisková má za sebou netradičné sviatky: Musela sa prispôsobiť Tůmovi!

Sviatky však boli pre Pociskovú výnimočné hneď dvojnásobne. O zmenu sa totiž nepostaral len jej malý synček, ale aj prostredie. „Tentoraz to bolo prvýkrát tak, že som bola na Vianoce mimo svojho domova. Bola som u Filipových rodičov, pretože sme sa dohodli, že sa budeme každý rok striedať. Celé to pre mňa bolo úplne nové. Veľmi som sa na to tešila, aj keď som z toho najskôr mala zmiešané pocity, pretože som nevedela, aké budú mať zvyky,“ povedala pre televíziu Markíza Pocisková, ktorá si napokon všetko užila.