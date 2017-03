Pociskovej prvé Vianoce s malým Hektorom: Toto mi je veľmi ľúto

Vianoce sú aj sviatkom rodiny. Ako ste ich vnímali ako dieťa a teraz, keď ste sama mama?

Na Vianoce som sa každý rok tešila asi zo všetkých sviatkov najviac. Keď som bola malá, nevedela som sa dočkať, čo mi Ježiško prinesie, milovala som rozbaľovať darčeky. Nevravím, že teraz to už tak nie je (smiech), ale dnes naozaj ide skôr o to, aby sme sa konečne v pokoji usadili k jednému stolu počas štedrovečernej večere a boli s najbližšími v pohode a pokoji. O tom by Vianoce mali byť.

Kedysi zrejme pripravovala Vianoce vaša mamina. Necháte to opäť na ňu a stretnete sa všetci spolu u rodičov?

Tento rok sme mali veľké rozpravy, kde strávime Vianoce, keďže každý z nás ich vždy trávil u svojich rodičov. Dohodli sme sa, že to budeme každý rok striedať. Tento rok budeme u Filipových rodičov a budúci rok, keď bude doma aj môj brat, budeme s našimi. Čo sa týka príprav, moja mamička je v tomto majsterka. Keď urobí vianočnú výzdobu, akoby som prišla do iného domu.

Bez toho si to neviem predstaviť. Ale aj my s Filipom budeme mať doma vianočnú výzdobu, i keď skromnejšiu. Stromček určite budeme mať. Teraz mám predsa len ešte plnú hlavu malinkého bábätka a na celý život, svet, všetko okolo seba sa pozerám úplne inak. Takže vianočná výzdoba tento rok nie je až taká podstatná.

Najkrajší darček pod stromček s Filipom už máte. Hector je síce ešte malý, ale predsa len, chystáte mu nejaký darček?

Samozrejme, ako by to bolo, keby sme si všetci rozbalili darček a on nie? Pre neho je darček na prvom mieste a už je aj prichystaný.

Čo bude teda rozbaľovať on?

To vie predsa iba Ježiško.

Keď sa rozprávate o Vianociach, aké zážitky z detstva sa vám vybavujú? Hľadali ste s bratom darčeky?

Haha, jasné, ale nikdy sme nič nenašli. Lašovali sme po celom dome, ale mali sme takého šikovného Ježiška, ktorý vedel, že to budeme hľadať a veľmi dobre to skryl. Vždy sa mi pripomenie situácia, keď sme už boli trošku väčší a vedeli sme, čo Ježiško znamená. Bývali sme mimo Bratislavy. Hneď vedľa miesta, kde stával stromček, bol kuchynský pult a za ním jedálenský stôl. Keď sme sedeli za stolom, za pult sme nevideli.

Keď sme dojedli večeru, zazvonil zvonček, akože prichádza Ježiško. Počuli sme, ako sa tatino plazí po zemi, snaží sa, aby ho nebolo vidieť a prináša pod stromček ježiška... Myslel si, že ho neppočuť a my s bratom sme sa na tom strašne smiali. Alebo ďalší rok nám mizli salónky zo stromčeka. Počas večere sme prišli na to, že ich objedá naša nemecká doga...

Aké zvyky si priniesol Filip zo svojej rodiny a aké vy zo svojej?

Zvyky Filipovej rodine zažijem tento rok prvýkrát, pretože s Filipom sme ešte nemali spoločné Vianoce. U nás doma boli pospájané zvyky. Keďže maminka je z východu a tatko z Bratislavy, mali sme oblátky s medom a cesnakom, jabĺčko, šošovicovú polievku, rybiu filetu lebo kapra, na ktorého nikto nemal nervy, a potom, samozrejme, na záver makové bobaľky.

Je niečo, čo nemáte na Vianociach rada?

Čím som staršia, tým viac si uvedomujem zhon v poslednom mesiaci v roku. Mám pocit, že to nie je len v mojej práci, ale aj v každej inej. Všetko sa akoby strašne zrýchli, nakopí sa veľmi veľa povinností a z radosti z vymýšľania darčekov sa stáva stres, v obchodných domoch sa nedá hýbať. Už sa málo vymýšľajú darčeky od srdiečka, ale chodí sa na poslednú chvíľu čosi zháňať, lebo na nič nie je čas. Toto mi je veľmi ľúto... Ale všetko sa zastaví aspoň v štedrovečerný deň.

S akým predstihom premýšľate o darčekoch a kedy ich nakupujete vy?

Každý rok si vravím, že na to budem myslieť skôr a aj to vybavím, aby to zas nebolo na poslednú chvíľu. Lenže stále je čo riešiť, buď má niekto narodeniny, meniny, sviatok, stále je niečo na robote, a tak nemám kapacitu zaoberať sa tým v predstihu. Hovorím si, že ešte mám čas… Potom príde december, keď sa všetko nakopí a zase ostávajú posledné dni na to, aby som čosi vymyslela. A takto to mám každý rok.

Ešte pred rokom ste hovorili, že potrebujete mať tip-top upratané. Už ste zmenili názor?

(Smiech.) Nie, názor som zrejme nezmenila, ale ten čas odišiel. Mám rada poriadok, všetko čisté a v skriniach rovné kôpky vecí, ale pri malom bábätku to jednoducho úplne dokonale nejde. Chvalabohu, mám aj výpomoc, keď už naozaj nič nestíham, ale aj tak si radšej upracem sama. Dokonca ma to baví, mám pocit, že si upratujem aj v sebe, cítim sa potom čistejšie. A, samozrejme, viem, ako a čo som si upratala, a tak si aj potom všetko inak vážim… Ale ako vravím, odkedy je tu malinký, keď mám voľnú chvíľu, radšej si idem ľahnúť alebo niečo navariť.

Aj ste na Vianoce niečo zvyčajne piekli? Máte obľúbený recept?

S maminou sme vždy piekli klasiku, makovník, orechovník, vianočku, dobošku, metrový koláč, linecké kolieska, medvedie labky, šuhajdy a kopu iných... Každý rok sa na to veľmi tešíme a všetky koláče, čo napečieme, sú moje obľúbené.

Je niečo, čo by ste si chceli nájsť pod stromčekom?

Nemám žiadne materiálne veci ani sny. Mám najkrajší darček na zvyšok svojho života a nič viac si neprajem. Možno len trochu viac spánku.

Pár dní pred Štedrým večerom budete s Filipom koncertovať v Košiciach. Bude tam s vami aj syn?

Samozrejme, že tam bude, keďže dojčím, inak sa to ani nedá. Na koncerte sa obávam len toho, že je to presne v čase, keď chodí malý spávať a ako to teda zvládneme, či bude všetko v poriadku a nebude unavený. Ale budú tam s nami aj moji rodičia, ktorí mi pomôžu, za čo im ďakujem.

Myslíte, že Hector má hudobný sluch?

Môj malý počúva hudbu nonstop, a keď sa učím nejaké pesničky, mám ho v nosiči, otočeného k sebe. Spievam a on sa na mňa tak pozerá, že mám hrču v krku, tisnú sa mi slzy do očí. Dokonca vždy, keď som podľa mňa pod tónom alebo zaspievam falošne, zamrví sa alebo pohne, asi to aj počuje (smiech). Veľa s ním tancujem, spievam a počúvam hudbu, takže myslím, že ju má veľmi rád. Keď sme boli v Taliansku pozrieť Filipa na korepetícii s jeho profesorkou, malý bol nadšený a celý čas ani nemukol, keď pozoroval ako jeho tatko spieva.

V čom ste sa najviac zmenili vy aj Filip, odkedy ste rodičmi?

Filip by sám musel povedať, ako to cíti. Ja viem, že je fantastický otec, ktorý miluje svojho syna, je starostlivý a pomáha vždy, keď sa dá. Vie sa s malým zahrať ako nikto iný a čo sa týka mňa, zmenil sa mi celý život. Inak vnímam celý svet aj okolie, aj seba.

Syn mi dal toho za pol roka tak veľa, že sa to dá len ťažko opísať. Keďže som sa ponorila do výchovy aj do dojčenia a všetkého s tým spojeného, otvorilo sa mi a aj pospájalo veľmi veľa vecí z môjho života. On je moje zrkadlo, snažím sa správať tak, ako by som chcela, aby ma videl on, a to je moja najväčšia zmena.

Zásnubný prsteň nosíte už rok, kedy ho vymeníte za obrúčku?

Keď malý trošku podrastie a bude sa to dať všetko pripraviť a skĺbiť tak, aby sme si to aj trošku užili.