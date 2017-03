Pocta legendárnemu Ladislavovi Chudíkovi (†91): Manželka Alenka prezradila tajomstvá z nakrúcania Soľ nad Zlato

Príprava rozprávky bola podľa Aleny poriadne náročná. ,,Bolo to veľmi ťažké, najmä kvôli tej zime, ktorá bola v jaskyniach, v ktorých sa točilo. Oni sa tam museli pohybovať v kostýmoch, nebolo to vôbec také jednoduché, ako to vyzeralo,“ prezradila nám. Čo však vtedy hercov zrejme trápilo ešte viac, bol ich plat.

,,Film sa natáčal v koprodukcii s Nemeckom. Naši herci si vtedy veľmi priali, aby mali ich diéty. Narozdiel od našich totiž tí zahraniční dostávali neporovnateľne väčšie platy, možno aj 10-násobne. To boli vtedy také časy,“ zaspomínala si Alenka. Za srdce nás však najviac chytili záverečné slová manželky maestra Chudíka. ,,On sa tej úlohy kráľa zhostil ako sám kráľ,“ povedala nám. S týmto dojímavým vyznaním nezostáva nič iné, len súhlasiť. Legendárneho herca totiž na doskách, ktoré znamenajú svet, už rozhodne nikto nenahradí.