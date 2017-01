Polnišovej vzťah sa má otriasať v základoch: Chudne vďaka kríze s mužom!

Zdalo sa, že po rýchlom rozvode s architektom Jaroslavom Takáčom v decembri 2008, sa na Polnišovú konečne usmialo šťastie aj v súkromnom živote.

Po jej boku sa totiž začal objavovať francúzsky publicista Matthieu Darras, ktorému porodila dvoch synov. Ich vzťah však ohrozovala vzdialenosť, keďže dvojica pendlovala medzi dvoma krajinami a prispôsobovala sa pracovným príležitostiam jedného alebo druhého.

Očividne sa totiž ani jeden z nich nechcel vzdať svojho povolania, a tak museli hľadať iné riešenie. Kompromisy. Ako informuje týždenník Šarm, hoci zaľúbenci nikdy nepatrili k vymetačom spoločenských akcií, občas sa niekde ruka v ruke mihli. V poslednom čase ich však nevídať. Aj na nedávnu premiéru filmu Všetko alebo nič prišla len sama. Matthieu sa vraj nemohol zúčastniť, pretože bol pracovne odcestovaný.

Keď však Polnišová dostala priamu otázku, čo je pravdy na rečiach o tom, že majú s otcom jej detí krízu, posmutnela. „Nehnevajte sa, o súkromí sa nechcem vyjadrovať. Je to môj život,“ reagovala pre Šarm herečka, ktorá nechcela nič potvrdzovať ani vyvracať. Pri pohľade na Polnišovú je však zrejmé, že niečo sa v jej živote predsa len deje. Herečka totiž výrazne schudla a zjavne sa o seba začala aj viac starať.

Či sú za jej úbytkom váhy spomínané problémy, ukáže až čas. No jedno je isté, ak by si chcela nájsť nového partnera, nebude s tým mať najmenší problém, pretože vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. Náš fotograf zastihol Polnišovú v utorok ráno počas toho, ako vychádzala z domu. Sama. Petra sa síce maskovala za okuliarmi, no pôsobila vyrovnane. Vyzerá to teda tak, že herečka je už so všetkým zmierená a pripravená ísť ďalej.