Ponižovanie v novej markizáckej šou: Toto si nedovolia ani v zahraničí!

V prvej časti relácie O 10 rokov mladší si premenu vo svoje lepšie ja vyskúšal manželský pár Iveta a Roman. Keď sa však to celého projektu púšťali zrejme netušili, že im produkcia pripraví viac než nemilý sociálny experiment. Každého z manželov totiž postavili do priesvitnej plexisklovej vitríny postavenej na stupienku, aby si ich mohli okoloidúci obzrieť a vyjadriť sa.

Názory neznámych však boli viac než kruté. „Poznám staršie dámy, ktoré vyzerajú lepšie.“ „Tie zuby sú hnusné.“ „Dosť psychicky týraná žena vyzerá byť. Aj fyzicky.“ „Kebyže je to moja mama tak s ňou nikam nejdem, ani do kina, ani von...,“ musela si vypočuť Iveta.

„Vyzerá tak dosť ošúchane, dosť hnusne.“ „Ten výraz očí je taký hrôzostrašný. Pôsobí na mňa desivo.“ „Pripadá mi ako keby došiel z väzenia. Žije z podpory možno alebo zo žobrania,“ zneli vyjadrenia o Romanovi.

Diváci však podobný spôsob poníženia neocenili. „Fuj, odpad cela relácia! Dať človeka do vitríny a nechať, aby ho ostatní urážali?? To je šikana, drahá Markíza, za toto by ste mali platiť pokutu! Je to urážka a porušenie ľudských práv! Tak ako dostala JOJ-ka pokutu za Extrémne rodiny, vám patri dobre mastná za toto!“ napísala jedna zo sledujúcich na sociálnej sieti.

„Perfekt relácia, úplne nádherná premena. Len ta vitrína a par hlúpych ľudí, čo idú urážať ako vyzerali. Každý nemá dar byť krásnym bez chyby alebo si zaplatiť plastiky, ktoré vytvoria z teba hviezdu,“ reagovala ďalšia.

V zahraničí pritom v rovnakom formáte stačí, aby dotyčný stál na ulici a nijakým zvláštnym spôsobom na neho neupozorňujú a väčšina obdobných relácií dokonca používa iba fotografie účastníkov.