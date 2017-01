FOTO Posledná rozlúčka s mladou novinárkou Leonou († 32): Srdcervúci plač zúfalej rodiny!

Leona si chcela posledné dni roka 2016 užiť na horách s rodinou. Žiaľ, domov sa už nevrátila. Prvotný šok prišiel vo chvíli, keď mala uplynulý piatok spadnúť na svahu. Zrejme práve pre zdravotné problémy. Náhle zle jej však prišlo opäť v sobotu a urýchlene vyhľadala lekársku pomoc. Vybrala sa na pohotovosť do Brezna, kde už upadla do bezvedomia, preto ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Zachrániť sa ju už ale nepodarilo. Podľahla akútnej leukémii.

S Leonou, ktorá pracovala v RTVS a predtým 5 rokov v Krimi novinách televízie JOJ a pôsobila na juhu nitrianskeho regiónu, sa vo štvrtok poobede prišla do krematória v Nových Zámkoch rozlúčiť najbližšia rodina a bývalí kolegovia, ktorí sa na jej adresu vyjadrovali vždy len v tom najlepšom.

Medzi smútočnými hosťami bolo vidieť aj generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku, ktorý kondoloval užialenému manželovi. Smrť tak mladej a šikovnej ženy všetkých veľmi zasiahla, ich bolesť bola silnejšia než oni a celým krematóriom, ktoré bolo doslova posiate kyticami kvetov, sa už niekoľko desiatok minút pred začiatkom obradu niesol srdcervúci plač. S Leonou sa blízki rozlúčili počas hodinovej omše, ktorú slúžil kňaz. Do neba ju odprevadila pieseň Heaven od Bryana Adamsa a odkazy od priateľov. Rodina po obrade kondolencie odmietla. Zdá sa, že zronený manžel chcel ich dcérky ušetriť od bolestivej rozlúčky, pretože dievčatká na pohreb neprišli.