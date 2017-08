Posledný rozhovor s Majstrom N († 71) tesne pred smrťou: Dal najavo, že zomiera?

Majster N, vlastným menom Jozef Nodžák, zavítal do Európy 2, aby 1. júna rozveselil všetky deti, ktoré v ten deň oslavovali MDD. A keďže sa rozhodol, že kým bude žiť, bude všetkých zabávať, robil tak aj v štúdiu. Vtipkoval o tom, že je azda jediný, kto v Európskej únii nemá počítať, iba mobil a zaspomínal si aj na svoju mladosť.

„Dnes je deň detí, keď som sa ja narodil, vtedy deti ani neexistovali. Vtedy sme ako dvadsaťroční padali dolu z konárov. My sme mali na dvore dinosaurov, ale to vymrelo. Nebolo čo jesť, kríza bola," sršal humorom Majster N, na ktorom vôbec nebolo poznať, že by ho niečo trápilo.

Nodžák sa totiž ani náznakom neposťažoval. Namiesto toho obracal všetko na srandu. Dokonca neváhal spomenúť aj historku s Adelou Vinczeovou, z ktorej nosa si pred všetkými vystrelil. „Minule mi jedna kolegyňa povedala, že mám nos skoro ako chobot. Nebudem menovať, kto mi to povedal, istá, čo sa bude teraz vydávať (pozn red.: bolo to krátko pred Adelinou svadbou). Hovorím, ty sa nikdy nestratíš, keď už nebudeš robiť v telke, môžeš v bare nosom džúsy otvárať," zahlásil bez ostychu a až po zvyšok relácie rozdával samé vtipné historky.

Žiaľ, tie si už budeme môcť vypočuť už iba z archívu. Zákerná choroba bola totiž silnejšia ako on. Uplynulý pondelok odišiel legendárny Majster N do neba.