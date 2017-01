Poznáme identitu Balúchovej pištoľníka: Neuhádnete, kto je jej osobný strážca!

Balúchová svojho prvorodeného syna Alexandra Jána priviedla na svet minulý týždeň vo štvrtok. Kollár pri pôrode nebol, no ešte v ten večer matku svojho jubilejného dieťaťa prišiel pozrieť. Barbore do bratislavskej nemocnice doniesol kyticu, zdržal sa asi 10 minút a odišiel. Z pôrodnice ju však vyzdvihnúť nebol.

Vyzerá to teda tak, že speváčka sa bude môcť spoliehať len sama na seba, svoju rodinu alebo na pomoc niekoho tretieho, keďže otec jej dieťaťa im nebude nablízku. Zdá sa však, že Kollár túto úlohu prenechal Barborinmu známemu.

Podarilo sa nám totiž zistiť, že muž, ktorý okolo nej v týchto dňoch pobehuje, je Balúchovej bývalý priateľ Tomáš. A práve on bol speváčke nápomocný aj počas odchodu z nemocnice. Zjavne sa však o ňu stará aj naďalej. V blízkosti bytu, kde zvykne parkovať Balúchovej auto, sa z času na čas objavil aj on. Raz sa ho nášmu fotografovi podarilo prichytiť aj so zbraňou, ktorú mal ukrytú za opaskom.

„To je Barborin bývalý priateľ, pomáhal jej. No Barbora tu teraz nie je, parkuje tu len jej auto, aby sa nemotalo kade tade,“ prezradila nám suseda, ktorá potvrdila, že Barbora tam nejaký čas aj bývala. Teraz sa však speváčka presunula do Malaciek, kde žije jej rodina, aby jej mohli pomôcť s dieťatkom. No svojho ex má v prípade potreby stále poruke.