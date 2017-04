Poznáme víťazov ankety kráľ trapasov za rok 2016: Na plnej čiare vyhrali rozhádaní Švajdovci!

V ankete o najväčšie trapasy tohto roka ste mali na výber z našich viacerých známych tvárí. Kvetu Horváthovú s jej grimasami v Teleráne, Evu Mázikovú, ktorá sa na akcii tak odviazala, že pri stole začala dvíhať nohy či Barboru Švidraňovú, ktorá sa v Tvojej tvári navliekla do kostýmu Lady Gaga, ktorý jej tak nelichotivo obtiahol intímne partie, až jej vytvoril smiešny ťaví prst.

No víťaz môže byť len jeden. A vy ste rozhodli, že kráľom a kráľovnou trapasov za rok 2016 sa stali manželia Zlatica Švajdová Puškárová a Patrik Švajda, ktorí sa v lete pred zrakmi ľudí pohádali pred Televíznymi novinami, ktoré sa špeciálne vysielali spred Národného divadla. Ich prvenstvu zrejme nahralo aj to, že iba pár dní na to sa ich hádka opäť zopakovala. A to priamo v štúdiu správ. Počas úvodnej zvučky Televíznych novín, keď už diváci vidia moderátorskú dvojicu v štúdiu, to bolo v Záhorskej Bystrici skutočne veselé. Pár sekúnd pred začiatkom sa totiž manželia očividne pohádali. Zlatica prudko gestikulovala, rázne si napravovala kostým a rovnako ostrým pohybom hodila Patrikovi pero. Ten sa len nechápavo prizeral, pretože už jedno mal, čo začal svojej manželke aj ukazovať. Tá ho však ignorovala a nevenovala mu ani pohľad.

Dvojica k včerajšiemu dňu získala až 41 % vašich hlasov. Na druhom mieste skončila Sisa Lelkes Sklovska s jej ovisnutou kožou v korzete a tretie miesto Juraj Mokrý, ktorý v relácii Uhádni môj vek nazeral účinkujúcej pod sukňu a rukou jej obkresľoval intímne partie.