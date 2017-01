Prasklo dlhoročné tajomstvo Evity: Záhada okolo jej kníh a filmu konečne odhalená!

Fanúšikovia tzv. evitoviek si to v utorok večer v kine na slávnostnej premiére jej prvého filmu, a hádam nie posledného, poriadne užili. Nielen pre hviezdne herecké obsadenie na čele s Táňou Pauhofovou v hlavnej úlohe, ale aj pre mnoho vtipných hlášok. Záhadou však je, že niekoľko postáv tam nemá žiadne meno. Jednoducho je to iba doktor alebo švagriná.

Že by na to už Evite nevyšiel čas? „On (doktor, pozn. red.) nemá meno ani v knihe a ani švagriná ho nemá. V knihe pochádza z Banskej Bystrice a je označovaný ako Bystričan. To je taký môj fórik v knižkách, o ktorom asi nikto nevie, iba ja. Vždy je tam postava, ktorá nemá meno a ktorú volám niečím iným, ako napríklad ,ženatý’ alebo ,môj manžel’. Takto sa hrám s menami,“ vysvetlila nám Evita záhady niektorých postáv bez mena v jej príbehoch. Zároveň nevylúčila, že sa fanúšikovia možno dočkajú aj ďalšieho filmu.