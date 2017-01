FOTO Pre upútavky urobí hocičo: Známy moderátor šokuje premenou

Marcel Forgáč (45) sa spolu so svojím kolegom Milanom Juniorom Zimnýkovalom (38) už nejaký ten piatok prihovárajú divákom ako moderátori zábavnej šou Nikto nie je dokonalý. Obaja však doteraz nikdy neboli zapojení do hádania otázok, a tak si to konečne vyskúšali na vlastnej koži. A nie hocijako!