Beňová prehovorila o rozpade manželstva: Toto je dôvod, prečo sa rozvádzame!

Europoslankyňa väčšinou rozvíri hladinu svojimi názormi, ktoré mnohí považujú za viac ako odvážne. Tentoraz sa však jej meno skloňuje v súvislosti s rozvodom s Fedorom Flašíkom. Po desiatich rokoch manželstva sa totiž rozhodla vzťah ukončiť. Tvrdí, že nešlo o rozhodnutie v afekte ani o niekoľkomesačné nezhody.

„Neboli hádky ani nič podobné. Len sme jednoducho zistili, že kráčame každý iným tempom, nie spolu, ale vedľa seba. Prestali sme mať rovnaké koníčky a venovali sme sa rozdielnym veciam. Tak to išlo už dlhšie,“ priznala politička s tým, že ich manželstvo neprechádzalo žiadnou krízou. „My sme sa len prestali ľúbiť. Sme fajn priatelia a niekedy to ľuďom na život stačí. Mne však nie. Ja považujem lásku za dôležitejšiu než všetko ostatné,“ dodáva.

Konečne slobodná

Keď sa politička po prvý raz vydala, mala devätnásť rokov, ale v tridsiatich šiestich rokoch prvého manžela pochovala. O dva roky povedala áno známemu podnikateľovi Fedorovi Flašíkovi. Pôsobili ako pohodový pár.

Deti nemali, užívali si jeden druhého, veľa cestovali a každý sa mohol naplno venovať svojej kariére. Europoslankyňa však odišla do Bruselu a manželia začali spolu tráviť čas iba minimálne, čo bolo kameňom úrazu.

„Viete, práca ako taká, samozrejme, nebola dôvodom. Ale áno, málo sme sa vídali a aj to málo sa postupne znižovalo. Ku koncu sme už boli spolu hodinu, dve týždene. Ale nikdy nie nasilu, vždy sme si mali čo povedať a istá podoba lásky vždy medzi nami ostane. Fedor je naozaj skvelý muž, ja si ho vážim a vždy ho budem mať rada. Aj jeho rodinu,“ vysvetľuje s tým, že svojej politickej kariére sa chce venovať ešte viac ako doteraz.

Hoci má dva roky pred päťdesiatkou, nebojí sa, na rozdiel od mnohých iných žien, ani toho, že ostane sama. „Vlastne budem slobodná prvý raz v živote, teda, odkedy som dospelá. Úprimne, nie je mi z toho ani smutno, ani sa toho neobávam. Aj sa na slobodu vlastne teším,“ priznáva otvorene a popiera, že by za podaním žiadosti o rozvod stál iný muž.

Škoda, že sme nemali deti

Hoci Flašíkovci spolu dieťa nemali, navždy ich bude spájať rodina. „Fedor vie, že tu preňho budem vždy. Nielen kvôli zdravotným záležitostiam, ale aj ľudsky. Kedykoľvek komukoľvek zopakujem, že si ho vážim, obdivujem a vždy ho budem mať rada. Ak bude potrebovať, aj o polnoci sadnem do lietadla a priletím. A nielen on, ale aj ktokoľvek z jeho rodiny. Sú to úžasní ľudia a nahradili mi mojich zosnulých rodičov,“ hovorí rozhodne.

Veľmi dobrý vzťah má Monika s Fedorovými dcérami a on s jej synom Martinom (28). „Keď mal šestnásť rokov, zomrel mu otec a Fedor bol preňho vždy dobrý parťák. Dobre vychádzal aj s Fedorovými dcérami a pokiaľ viem, stále to tak je. Môj syn je a vždy bol mojou najväčšou životnou oporou a je rád, že sme s Fedorom všetko zvládli v pohode,“ vysvetlila Monika.

Otvorene odpovedala aj na otázku, či jej v tomto období napadla myšlienka: ,Ešteže sme nemali spolu deti‘. „Skôr škoda, že sme nemali spolu dieťa. Deti dajú manželstvu rozmer rodiny. Inak sa časom pretaví skôr do partnerstva. Ale to je už teraz jedno. Navyše, rozvádzajú sa aj manželstvá s deťmi, tak aspoň sme nikoho okrem seba nevystresovali.“

Čo s obrúčkou a priezviskom?

Monika Flašíková-Beňová vstupovala do manželstva ako sebestačná žena a ani ako europoslankyňa nemá hlboko do vrecka. Flašíkovci teda mali každý „to svoje“, ale investovali aj do spoločného majetku. Politička tvrdí, že aj v tomto už majú jasno a dohodli sa bez škriepok.

„Porozprávali sme sa úplne o všetkom. Na všetkom sme sa bez najmenších problémov dohodli. Obaja ostávame bývať v Bratislave, ja v dome a Fedor v byte. Nič nás nesúri, všetko prebehne v pokoji a bez stresu.“

Pes Pedro ostáva Fedorovi a vždy, keď príde na kávu alebo na pohár vína k Monike na Hrušovskú ulicu, bude tam vraj mať svoju búdu. Veľmi racionálne a bez zbytočných emócií sa poslankyňa rozhodla naložiť aj s priezviskom Flašíková.

„Meno po prvom manželovi som si nechala kvôli synovi. Flašíková je Fedorova prvá manželka a ja mu jeho priezvisko vrátim, ak by ho ešte niekedy pre niekoho potreboval,“ hovorí Monika Beňová. Symbol manželstva – svadobnú obrúčku – si však starostlivo odloží. „Fedor bol môj manžel a prežili sme spolu naozaj pekné roky,“ uzatvára politička.