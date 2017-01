Príbeh umierajúceho chlapčeka zo Siedmeho neba rozdelil Slovensko na dva tábory: Drsné útoky na otca chorého Maťka!

Dojímavý príbeh Maťka, ktorý zomiera, no jeho otec zatiaľ sedí vo väzení, rozplakal v nedeľu pri obrazovkách tisícku ľudí. Vilo Rozboril totiž mapoval celý krutý príbeh rodiny, s ktorou sa osud škaredo zahral. Otec Martin totiž dlhoval 3 500 eur za poškodenie auta, no keďže dlh nesplácal, skončil v base. Najhoršie na celej veci bolo, že jeho synček vážne ochorel a každý deň môže byť jeho posledný.

Nad nezodpovedným Martinom sa však ešte v októbri zľutoval prezident Andrej Kiska, ktorý mu udelil milosť. Rozboril celý príbeh odvysielal V siedmom nebi a hoci často býva zvykom, že Vilo v relácii svojich hostí od dlhov odbremení, teraz spravil opak. Vyzval divákov, aby usúdili sami, či mu pomôžu, alebo nie.

Na sociálnej sieti zverejnil číslo účtu, kde môžu podľa vlastného uváženia poslať finančný príspevok na vyplatenie Martinovho dlhu. A Slovensko sa týmto rozdelilo na dva tábory. Kým jedni mu hneď začali posielať peniaze, tí druhí nešetria slovami drsnej kritiky.

,,Mal jednať na rovinu s predajcom a určite by sa dohodli, a nie dať auto do bazára a ešte ho aj poškodil??!!“ ,,Čudujem sa, aké neviniatko z neho robíte, podľa toho, čo bolo v tom liste, nemal ani najmenšiu snahu nejako to riešiť. A áno, všetci robíme chyby, človek si niekedy neuvedomí, ale on šancu MAL,“

,,Súhlasím s milosťou, to je v poriadku. Malinkého mi je ľúto. Synovi sa malo pomáhať, nie tatkovi. Siedme nebo si neoveruje, komu pomáha. Môže si za to sám. Zle vedel robiť, ale zodpovednosť mu chýba,“ Super, za otcovu nerozvážnosť trpela celá rodina a teraz sa bude skladať celé Slovensko na jeho dlh!“

,,Keď si sám neodrobí časť trestu, to je postupné splatenie škody, tak mám strach, že si to nebude vážiť a budeme o ňom počuť znova!“ kopia sa drsné komentáre pod fotkou s číslom účtu, ktorú Vilo zverejnil na fanúšikovskej stránke relácie. Jedno je však isté. Malý Maťko, ktorému sa stav rapídne zhoršil, má v týchto chvíľach pri sebe človeka, ktorý ho ľúbi najviac na svete.