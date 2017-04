Primárka hematológie: Zosnulá redaktorka RTVS Kočkovičová-Fučíková mohla ešte žiť!

Renomovaná primárka Hematologicko-transfuziologického oddelenia v Lučenci Mária Mičková si myslí, že ak by nedošlo podľa dostupných informácií k zhode nešťastných náhod, mohla Leona Kočkovičová-Fučíková ešte žiť a podstúpiť nevyhnutnú liečbu.

„Akútna leukémia má veľmi rýchly priebeh a preto je bezpodmienečne nutné zahájiť liečbu ihneď ako sa dospeje k diagnóze,“ tvrdí primárka Mičková. Odborníci rozlišujú dva druhy akútnej leukémie. „Môže byť mieloblastová alebo lymfoblastová a vzniká náhle. Niekedy sa zachytí tak, že pacient ide na preventívnu prehliadku, ale väčšinou sa zistí podľa tvorby hematómov, krvácania, infekcií a výraznej slabosti. To sú základné zmeny u pacientov,“ zdôrazňuje.

Odborníčka tvrdí, že smrť Leony nebola náhoda. „Nešťastná náhoda to mohla len v tom byť, že sa udrela a dostala pri málo krvných doštičkách krvácanie do mozgu. Ak by sa nebola udrela a akútna leukémia by sa u nej zistila bez takejto traumatickej záležitosti, mohla teoreticky ešte žiť a okamžite dostať v pokoji potrebnú liečbu,“ zdôrazňuje Mária Mičková.

Odborníčka vysvetlila, že pri prvom vyšetrení sa zistia zmeny v počte bielych a červených krviniek a zároveň aj krvných doštičiek. „Už tieto zmeny naznačia akútnu leukémiu a pacient je odoslaný na vyššie pracovisko, kde sa pokračuje v diagnostike. Vyšetrením kostnej drene, prietokovej cytometrie a ďalšími nutnými vyšetreniami a ak sa dospeje k diagnóze akútna leukémia, liečba sa musí zahájiť okamžite,“ hovorí.

Akútna leukémia má podľa primárky Mičkovej rôzny priebeh. U niekoho dôjde ku kompletnému vyzdraveniu, po transplantácii kostnej drene. U niekoho je ochorenie zachytené vo fáze, ktorá sa končí fatálne smrťou.

Podľa primárky môže byť akútna leukémia u detí od jedného roka až po osemdesiatročných seniorov. Úspešnosť liečby u detí pri akútnej lymfoblastovej leukémii väčšia, aj nad 80 percent.

U druhého typu akútnej leukémie je úspešnosť nižšia, no treba to posudzovať u každého pacienta prísne individuálne. „Je možné, že ona o svojej chorobe nevedela a mala ju v počiatočnom štádiu, len tu bola zhoda nešťastných náhod,“ dodala primárka.