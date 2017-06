Prišli sme na MASTNÉ HONORÁRE moderátorov Pevnosti Boyard! Nikodým si za pár dní zarobí kráľovské prachy!

Každý, kto si pamätá začiatky vysielania Markízy, si isto spomenie na legendárnu Pevnosť Boyard. A televízia ju teraz vracia na obrazovky! V septembri sa na zdolávanie väčšinou poriadne ťažkých úloh dali speváci Tomáš Bezdeda, Patrik Vyskočil, herci René Štúr, Braňo Deák, Martin Mňahončák, herečka Barbora Švidraňová, ale aj moderátori Telerána.

Celú šou bude mať pod palcom moderátor Martin Nikodým, ktorému bude vypomáhať markizácka redaktorka Diana Hágerová. No čo by to bola za Pevnosť Boyard bez legendárneho Otca Furasa, ktorého kedysi stvárňoval už zosnulý herec Ľubo Gregor († 73)?

Do tejto úlohy Markíza obsadila ich niekdajšiu tvár, moderátora Michala Ďuriša, ktorý roky uvádzal súťaž Pokušenie. A koľko tieto hlavné tváre septembrového ťaháka za účinkovanie zinkasujú?

Ako sa nám podarilo zistiť, hlavný moderátor Nikodým si za desať dní vo Francúzsku prilepší o 20-tisíc eur, Hágerová dostane 10-tisíc eur a rovnaká suma pribudne na účte aj Ďurišovi.

Túto informáciu sme si chceli potvrdiť aj v samotnej Markíze. ,,K honorárom ani iným finančným otázkam sa nevyjadrujeme,“ reagoval riaditeľ PR a marketingu Markízy Michal Borec.

Rozhovor s moderátormi Európy2