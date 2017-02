Producent Peter Núňez odhalil tajomstvo svojej povahy: Prečo sa nazýva prítulným macíkom?

Čo je najťažšie pri vašej práci?

Asi ten stres, že čokoľvek robíte, tak divák pri televíznej obrazovke je nemilosrdný sudca.

A hlavne na Facebooku.

To radšej ani nečítam, ale hneď na druhý deň ráno dostávam esemesky s výsledkami o sledovaní čohokoľvek, čo robíme. Hovorím, je to nemilosrdné, pretože divák neberie ohľad na to, koľko času ste nad nejakou reláciou strávili, či vám na tom záleží, alebo nie... Ľudia len zhodnotia, či sa im to páči/nepáči a či budú niečo pozerať/nepozerať.

V každom prípade snímka Všetko alebo nič, ktorú ste mali produkčne pod palcom, vypálila nad očakávania.

V týchto chvíľach máme 160 000 vzhliadnutí na Slovensku, no dosť možné, že keď vyjde tento rozhovor, môže to byť ešte väčšie číslo. Myslím, že zase v Česku je to okolo 130 000 pozretí, nemám v hlave presné číslo. Je to úžasné a teším sa tomu.

Nezamýšľali ste sa preto nad ďalším pokračovaním tohto filmu? Hoci Evita tvrdila, že by to bol možno kalkul...

Už sa diali aj horšie veci, než ísť do projektu s kalkulom. (úsmev) Ide o to, aby divák nerozoznal, že ide o niečo umelé. Niekedy sa stáva, že sú dokonca dvojky lepšie ako jednotky. Napríklad, keď mám za seba povedať, mám najradšej film Vo štvorici po opici 3. Jednotka bola super, dvojka sa mi nepáčila a trojka bola pre mňa taký zážitok, že koniec. Vo svojej podstate marketingovo to pomôže, že je dvojka, ale zásadne svoju funkciu plní aj jednotka. Napríklad divák niekedy nevie, čo sme točili pred dvoma rokmi. Aj keď Evitu stále nahováram na jeden nápad.

Vyzerá to tak, že už asi máte premyslené, o čom by mohlo byť Všetko alebo nič 2.

Vymyslel som takú vec, o ktorej si fakt myslím, že je originálna, a nemám sa problém priznať k tomu, že niečo okopírujeme z predchádzajúcich vecí, že to nie je žiadna veľká kreatíva. K tej dvojke mi napadlo, že by som chcel natočiť koncept, ktorý považujem za veľmi originálny, možno ma niekto vyvedie z omylu. Chcel by som natočiť presne to isté, presne ten istý príbeh, ale z pohľadu Jakuba.

Dokonca by tam mali všetky spoločné scény, kde by, samozrejme, bola hlavná hrdinka s Jakubom, ale poviem to veľmi zjednodušene. Prenesme sa do pasáže, keď Linda telefonuje Jakubovi z auta v daždi. On jej nezdvihne a ich cesty sa rozchádzajú, tak práve tam si predstavujem, že on ide za mamou do nemocnice, ktorá mu zomiera a má úplne iné starosti. Linde jednoducho zabudne nedopatrením zavolať späť atď... Takže bol by to presne ten istý film, ale poňatý cez inú postavu.

Z toho, čo počúvam, to máte už jasne premyslené.

Mám to premyslené... Evita je k tomu opatrná, lebo to považuje za mužský film a na to si veľmi netrúfa. Cíti sa dobre vo svete ženských postáv a toto by bolo mužské ťažisko. Konceptuálne mám z toho však veľmi dobrý pocit. Skúšam ju nahovoriť a uvidím, ako to dopadne.

Rozmýšľali ste aj o nových postavách alebo vyslovene budú dominovať len tie staré?

Určite áno, pretože Jakub by si musel vytvoriť svoj vlastný svet. Opäť to zjednoduším, čo sa vlastne stalo, keď on odchádzal z lyžovačky? Čo keď to bola smrteľne vážna vec a Jakub mal na to svoj dôvod... Možno našiel nejaký signál a netušil, že Linda mu bude klopať na dvere a bude sa chcieť s ním vyspať. Proste podľa mňa by bolo super urobiť dvojku a otočiť to. Pri jednotke, keď odchádzate z kina, si možno hovoríte, že Jakub je sviňa a zaslúži si to, ale čo keď je to úplne inak.

Tak to ste mnohým z nás nasadili dobrého chrobáka do hlavy.

Áno, lenže teraz je chrobák v Evitinej hlave (úsmev) a záleží na nej, či ju na to spracujem, aby sme vytvorili opäť niečo nové.

V každom prípade by bola škoda zahodiť to za hlavu.

Ak to takto divácky pokračuje, nevidím dôvod nepokračovať... Naozaj som sníval asi o 250 000 divákoch najviac zo všetkého, ktorí si prišli pozrieť film... Bol to môj producentský odhad alebo nazvime to ambícia. Pokiaľ sú tieto čísla po dvoch týždňoch takéto, bola by naozaj hlúposť, hodiť to len tak do koša. Druhá vec je, že Evita hovorí, aby to bolo úplne o niečom inom, takže zatiaľ to nechávame tak a uvidíme.

Čo bolo to najťažšie pri produkcii filmu?

Že došli peniaze. Nechcem to zakríknuť, ale vždy sme to robili tak, že sme nechceli nikomu nič zostať dlžní. V každej fáze, keď som dal pokyn, že točíme, dokázali sme všetko zaplatiť. Občas to trvalo 4 mesiace, no niekedy sme boli tak na tom, že sme platili okamžite. No vždy, keď som začínal filmovať ďalšiu pasáž, tak som si povedal, že mám na to financie. Keďže nikdy som sa nedostal do dlhov typu 300-tisíc nezaplatených faktúr.

Myslím, že najväčší sklz v splátkach sme mali dva mesiace. S týmto vedomím sa mi robilo dobre. Ale pri tomto systéme výroby hrozilo, že herci aj celý štáb sa rozídu a po tretej pauze si povedia, že už nebudú pokračovať ďalej... Nie je to zábava, keď sa odmlčíte a potom sa im po dvoch rokoch ozvete, že poďme točiť, môžu aj odmietnuť... Všetci bohovia asi pri nás stáli a ochránili nás, že sa to nestalo.

Ste tiež zárukou toho, že nespolupracujete len tak s hocikým.

Nejakú časť života som strávil napríklad s Pycom, nejakú časť s Adelou ako s moderátormi a teraz napríklad v novom projekte Zem spieva sa snažím, aby som vykopol k hviezdnej kariére ďalších nových troch ľudí, čo sú veľmi talentované osoby. Moderátormi novej šou sú členovia zoskupenia S hudbou vesmírnou, teda Daniel Kis, Marek Koleno a Dominika Zeleníková. Jednou vetou, bude to super moderátorské trio. Veľmi si prajem, aby im moje stretnutie s nimi odpálilo skvelú kariéru rovnako ako Adele a Pycovi.

Za šou Zem spieva stojí váš silný vzťah k folklóru?

Nemám taký silný vzťah k folklóru. Nikdy som netancoval v súbore, ani som nebol intenzívnejšie zapojený do folklóru. Žil som však na dedine. Obyčajný vidiecky život typu chováme 40 oviec alebo chodíme každý deň na drevo. Všetky veci, ktoré ľudia z mesta považujú za romantické, som považoval za ťažké a nevidel som v nich takú krásu, akú obsahujú. Aby som to videl a pochopil, tak som musel odísť do mesta.

Ako stíhate zvládať všetky povinnosti? Určite v tom máte nejaký systém.

Možno vás prekvapím, ale som čisto čistý chaotik. (úsmev) Napríklad rok dozadu som nemal ani vlastnú kanceláriu alebo pracovný stôl, len žena ma do toho neustále nútila. Prinášalo to veľký chaos do života okolo mňa. Mnohí čakali, kým sa dostanem k systematickej práci. Snažím sa v tom však zlepšovať... už mám stôl. (úsmev)

Považujete sa za prísneho šéfa?

Nie, skôr som taký podpapučový typ, ako aj doma, veľmi nehovorím, skôr čakám, čo mi povedia. Manažér drvivú väčšinu vystupuje a hovorí, ja práve naopak - som ticho a dám ľuďom dôveru a pozerám, čo bude. Málokedy im do toho vstupujem. Musím byť veľmi vytočený, aby som pristúpil k tvrdším rozhovorom. Skôr vystupujem ako prítulný macík, s ktorým môžete robiť, čo chcete... (úsmev)

Máte pod palcom aj anketu OTO. Vždy idete do toho naplno?

Je to veľmi príjemná záležitosť, no každý rok si hovorím, že naposledy a stačilo. Zhodnotím, bolo to super, o. k., ale nabudúce už určite poviem Janke Prágerovej, že nie... Následne sa vždy nejako veci utrasú a po pol roku si hovorím, že mi to bude určite chýbať. A znova sa to stalo aj tento rok, takže teraz posledných šesť rokov je OTO skalnou súčasťou môjho pracovného a ročného cyklu.

Aká náročná je realizácia takejto udalosti?

Pre všetkých zúčastnených je to veľmi náročné, pretože to stojí na množstve ľudí. Pri svojom súčasnom pracovnom vyťažení nemám napríklad takmer šancu zúčastňovať sa na prípravách, takže mal som stretnutie minulý pondelok, kde boli siedmi ľudia. Rozdelil som im vo svojej podstate úlohy a skoordinoval som, ty robíš toto, ty toto a malo by to byť takto a podobne.

Musíte im na 100 % dôverovať...

Verím, že týždeň pred OTO mi donesú výsledky svojej práce, ktoré budú super a pochváli sa nimi aj režisér, ktorý sa pod to podpíše, to je jedna vec, a tá druhá... Je to reálne veľký stres. Od decembra na tom pracujeme a sme prevažne závislí od výsledkov ankety, na ktorej sa hlasuje, čo v praxi znamená, že do 20. februára nemáme čo robiť, ale od 20. februára do 11. marca musíme urobiť všetko. Je to nestíhateľné a vznikajú z toho neuveriteľné situácie.

Napríklad?

Pokiaľ zavoláte Bičanovi alebo Adele, že potrebujeme ťa na tento deň a musíš to urobiť do týždňa, lebo máme dva týždne do vysielania, tak vo väčšine prípadov je odpoveď nedá sa, či ide o nich, alebo o iných... Potom produkcia musí vymýšľať šialené cesty, ako dať dohromady všetky veci. Menia sa scenáre, no je to čistý adrenalín... punk na televízny spôsob. (úsmev)