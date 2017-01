PRVÉ ZÁBERY z nového očakávaného Paneláka: Pozrite, ako Kraus zmenil priestory v seriáli!

Príprava ateliérov v týchto dňoch finišuje. Najprv sa kládli steny, potom podlahy a postupne sa navážal nábytok. Nakrúcanie by malo začať koncom januára a Panelák by sa mal na obrazovky dostať na jar. Čo sa týka ďalších príprav, v najbližších dňoch by mali prebehnúť kostýmové skúšky s hercami. Tí už majú scenáre a pomaly sa učia texty.

A takto budú vyzerať nové priestory. Redizajnom prešiel byt postavy Ivany Švehlovej, ktorú hrá herečka Diana Mórová.

Do moderného šatu ladili aj príbytok novej postavy, ktorú bude hrať Milo Kráľ. V pokračovaní Paneláku si zahrá muža, ktorý je vďaka svojmu šarmu, atraktívnosti a charizme magnetom na ženy. Hoci by mohol mať tú, na ktorú ukáže prstom, v skutočnosti to tak vôbec nie je.

Fanúšikovia sa môžu ďalej tešiť aj na nový priestor oproti baru, kde bol kedysi obchod čí masážny salón. Teraz tam bude úplne nová inštitúcia, ktorá však bude pre divákov prekvapením. A okrem všetkého, scenárista Andy Kraus plánuje všetkým vynoviť šatník.