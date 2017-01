Redaktorka RTVS Leona Kočkovičová Fučíková (†32): Exkolegovia z JOJ-ky sú z jej smrti totálne zdrvení

Jojkári Juraj Hajdin, Dana Strculová i Samuel Migaľa sú zo svojej bývalej kolegyne, ktorá zomrela na silné krvácanie do mozgu, totálne zdrvení a prostredníctvom sociálnej sieti vyzývajú ľudí, aby si Leonu Kočkovičovú Fučíkovú uctili tým, že jej pošlú hlas v televíznej ankete OTO. "Spravil som to, pretože si to zaslúži, je to úžasná žena, presne ako som napísal na sociálnej sieti. Boli sme kolegovia a kamaráti. Poznali sme sa odkedy som nastúpil do krimi aj ona, no nechcem to nejak mediálne rozpitvávať," prezradil Juraj Hajdin.

„Čas nevrátime, ale myslím, že by sme si ju mohli uctiť aspoň takto,“ napísala jojkárka Dana Strculová na svojom Facebooku a zdieľala prosbu svojho kolegu Samuela Migaľa, ktorý vyzval ľudí, aby Leone poslali hlas v diváckej televíznej ankete OTO, ktorej vyhlasovateľom je týždenník Plus 7 DNÍ a garant ankety je vydavateľstvo News and Media Holding. „Viem, že toto vaše gesto už nevráti jej dvom deťom maminku a rodine ich Lele, ale ak by mal niekto tento rok získať ocenenie, tak je to ona,“ dodal Hajdin. Ak chcete hlasovať za Leonu i za ďalších svojich favoritov, hlasujte na oto.pluska.sk.