Rekordér Slavo už začína liezť ľuďom poriadne na nervy: Vyskakuješ z každej konzervy!

Slavo Hlásny sa stal miláčikom národa, dá sa povedať, zo dňa na deň. Skromný Levičan totiž ešte minulý rok divákom zakaždým dokazoval, že jeho vedomosti sa môžu pokojne rovnať encyklopédii. A hoci v Dueli po 32. raze vypadol, ani počas svojho posledného účinkovania nenašiel premožiteľa. Jednoducho, nesadli mu otázky a rovnako ako súper, aj on skončil v mínuse. Ale, samozrejme, s oveľa lepším výsledkom.

Krátko na to, ako na obrazovkách RTVS skončil, po ňom chňapla Jojka a obsadila ho do svojej súťaže Uhádni môj vek. Slavo a a jeho kamarát Štefan sú v hre už po 14-krát a majú za sebou nahraté už vyše 16-tisíc eur. No zdá sa, že obľúbený Slavo začína strácať fanúšikov. Skrátka, začína ho byť všade akosi veľa a práve to má ísť divákom už pekne na nervy.

,,Už je tam pridlho," ,,Slavo sa nepáčil ani STV a zdá sa , že i JOJ-ka by bola už najradšej, keby tú hru skončil, vedia dobre , že je dobrý v udalostiach a otázky sa týkajú skôr hviezd alebo piesni , v ktorých už nie je až taký dobrý," Kvôli Slavovi upravili pravidlá, aby ho tam mohli držať čo najdlhšie... Už je to trápne," ,,No jedno mu treba nechať, vedomostí má dosť, ale všetkého veľa škodí. Keď ho už človek vidí v každej relácii, prestal byť zaujímavý," kopia sa komentáre na Slavovu adresu. Či sa teda ukáže aj v nejakej ďalšej relácii, je viac ako otázne...

Markizácky reportér, ktorého sa bojí Fico: V Záhorskej ho umlčali, no utešuje ho priateľka z RTVS

Verejnoprávny biznis: RTVS zaplatila externým firmám za výrobu relácií desiatky miliónov eur