Relácia Uhádni môj vek prekvapí Slavom z Duelu aj novými pravidlami: Zahrajte sa doma aj vy!

Rekordér Slavo Hlásny si vďaka vedomostiam vo verejnoprávnej súťaži Duel nielenže nahral slušný balík peňazí, no razom sa stal miláčikom celého Slovenska. Nečudo, že po múdrom učiteľovi automaticky vyštartovala aj JOJ-ka, a tak ho už čoskoro uvidíte v relácii Uhádni môj vek. Slavo si na pomoc dokonca prizval aj kamaráta Štefana, ktorý je tiež učiteľom.

Pomôcky sa nezmenili

Súťažiacim budú aj naďalej pomáhať indície v podobe nejakej hviezdy, spomienky, udalosti či piesne. Pri správne uhádnutom veku ostáva bonus 50 eur. Ak dvojica postúpi do finále – nápovede sú poprehadzované a ukryté pod číslami 1, 2, 3, 4, 5 (v minulosti si totiž samotní súťažiaci vyberali, akú nápoveď chcú). Dvojica môže hrať aj v ďalšie dni (predtým, naopak, človek bral výhru a končil jednou hrou).

Aby účastník mohol postúpiť do ďalšieho kola, nemôže mať 0 eur - svoju výhru rozdelí na polovicu - jednu polovicu si berie so sebou a druhú dáva do ďalšieho kola. Daná polovica sa mu pripíše k jackpotu 5 000 eur (keby teda mali výhru 2 000 eur, 1 000 eur si berie dvojica a 1 000 eur sa pripisuje k jackpotu – teda v druhý deň začína s jackpotom 6 000 eur).

Dvojica súťaží, pokiaľ má peniaze. Ak náhodou nevyhrá a je na nule, no chce pokračovať ďalej, môže ísť len pod podmienkou, že vyhrala v minulom kole (predchádzajúcom dni) aspoň jeden bonus, tým si môže dvojica kúpiť ďalšiu hru. Bonus však môže využiť len raz za pôsobenie v relácii.

Hra Uhádni môj vek v pohodlí domova

Ak túžite hádať vek osobností, no nemáte dostatok odvahy postaviť sa pred televízne kamery, nič to. Pripravili sme pre vás hru, ktorú si môžete zahrať aj z pohodlia domova. Súčasťou Uhádni môj vek je aj časť, kde súťažiaci musia trafiť vek hviezdy. Vybrali sme pre vás troch hercov, ktorí majú v opozite hollywoodsku hviezdu v rovnakom veku, čo vám poslúži ako výborná nápoveď. Veľa šťastia!