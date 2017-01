Krásna Miss Universe o chvíľach hrôzy: Prenasledovaná šibnutým úchylákom!

Silvia Lakatošová na svoju účasť na celosvetovom finále Miss Universe spred rokov spomína s láskou, no vďaka svojej kráse sa dostala do poriadne nepríjemnej situácie. „Ľudia na Filipínach bol úžasní. Správali sa ku mne skvele, dokonca mi nosili darčeky. Jeden muž, volal sa Pepe Lopez, mi poslal vyšívané srdiečko s nápisom: Silvia+Pepe=Till Death Do Us Part (Kým nás smrť nerozdelí) a každý mesiac siedmeho mi telefonoval do Svätého Jura. Hovoril mi, že už vybavil u prezidenta sobáš a zoberieme sa. Mama sa ma pýtala, kto to je, dokonca aj Paľko, no ja som nemala ani najmenšiu predstavu. Povedala som im, že asi nejaký úchyl,“ rozpráva dnes už so smiechom Silvia, hoci vtedy jej nebolo všetko jedno.

Neskončilo sa to však len pri telefonátoch. „Jedného dňa zvoní zvonček a s obrovskou kyticou stojí pred dverami, ktoré práve otvoril môj otec, Pepe Lopez. Hneď začal vysvetľovať, že si prišiel po Silviu a ide si ju vziať, že nám dokonca pôjde za svedka prezident Filipín. Bol v obleku, dole ho čakal žigulák, no otec nechcel o ničom počuť a vyhnal ho. Pepe ešte týždeň vyvolával a potom odletel späť domov,“ dodala bývalá kráľovná krásy, ktorá vôbec netuší, čo sa s takmer ženíchom mohlo stať.