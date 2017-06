Rituálna samovražda, ktorá otriasla celým Slovenskom! Moderátor s manželkou ležali mŕtvi na posteli v sviatočnom oblečení! Bola za tým sekta?

Bronislav Tesařík pôsobil ako redaktor Československej a neskôr Slovenskej televízie, kde moderoval Aktuality. Darilo sa mu najmä za čias Vladimíra Mečiara. Bol úspešným moderátorom spravodajskej relácie, viedol aj mítingy HZDS. Jeho súkromný život však nebol až taký úspešný. S prvou manželkou žil osem rokov, mali dcéru Moniku. V roku 1992 sa však rozviedli. Exmanželka, ktorá si neželá zverejniť meno, netají, že jednou z príčin rozchodu bola Broňova láska k alkoholu. Potvrdila, že Broňo si vypil už aj ako vysokoškolák a vtedy bol problematický, nevedel sa správať.

Po rozvode spolu komunikovali, no podľa exmanželky k obrovskému zlomu došlo po tom, ako sa Broňo zoznámil s Alenou. „Vtedy došlo k absolútnemu prerodu Broňovej osobnosti,“ vysvetľovala nám vtedy bývalá manželka. Predtým rodinne založený Bronislav odstrihol všetky kontakty, odvrhol milovaného otca a aj dcéru. Svojej exmanželke začal z ničoho nič vykať. „Vôbec sa nezaujímal, kam chodí jeho dcéra do školy alebo čo robí, či ako sa má,“ opisovala Tesaříkovo nepochopiteľné správanie jeho ex. Aj otec Bronislava veľmi trpel. S Alenou sa Broňo zoznámil vďaka kolegyni v redakcii Slovenskej televízie. Zosobášili sa pomerne rýchlo. Ona mala skoro 40 rokov a Bronislav Tesařík bol jej prvým manželom. Manželka Bronislava Tesaříka pôsobila ako neurologička v UNB v Bratislave. Odtiaľ ju však 31.12.2010 vyhodili. Oficiálny dôvod bol nadbytočnosť, avšak povrávalo sa, že v tom bol alkohol. Manželia vraj žili skôr v ústraní. „Myslím si, že od sobáša s Alenou bol úplne izolovaný od sveta,“ povedala nám vtedy exmanželka, ktorá vôbec netušila, kde Tesařík po svadbe pracoval alebo čo robil. „Neprekvapilo ma, keď médiá začali hovoriť o rituálnej samovražde. Tie informácie sa môžu naozaj zakladať na pravde,“ priznala bývalá manželka. K vyznávaniu mysticizmu a duchovna zrejme priviedla Bronislava jeho druhá manželka. „Kým sme boli spolu, tak som si nič také na ňom nevšimla,“ vysvetlila vtedy jeho ex. Nikdy uňho nebadala ani sklony k samovražde.

Smrť manželov v novembrový deň v roku 2013 všetkých doslova šokovala. To, že dvojica je mŕtva, sa zistilo po tom, ako susedia zacítili nepríjemný zápach. Mŕtvi manželia Bronislav († 53) a Alena († 54) ležali slušne oblečení v posteli až niekoľko dní. „Za akých okolností prišlo k úmrtiu osôb, je predmetom vyšetrovania,“ uviedol vtedy policajný hovorca Michal Szeiff. Byt bol prázdny, okrem spomínanej postele tam nebol žiadny iný nábytok. Čo je však pre vyšetrovanie oveľa dôležitejšie, mŕtvi nechali aj list na rozlúčku. Policajti našli v byte aj doklady manželov a závet.

Nikto netuší, čo sa vlastne stalo a prečo manželia zomreli. Prvé informácie hovorili o rituálnej samovražde. Tomu by nasvedčoval aj prázdny byt a duchovná literatúra, ktorú tam policajti objavili. Záhadou však zostáva i to, prečo telá našli na Záhrebskej ulici v Bratislave. Manželský pár totiž už dva roky býval na inej adrese. „Chodili si sem len po poštu,“ povedal vtedy sused. Podľa neho sa v roku 2011 presťahovali do Petržalky. „Majú tam byt po starom otcovi,“ dodal. Susedia pripúšťali, že Bronislav a Alena mali už dlhšie rodinné problémy a často sa hádali. Dodnes možno len špekulovať, či sa jeden z páru rozhodol problémy riešiť napríklad otravou partnera a potom zniesol zo sveta aj seba alebo sa pre spoločnú smrť rozhodli spoločne a všetko podliehalo prísnemu rituálu.