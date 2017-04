Rok 2016 priniesol aj vtipné momenty: Fialová, Švajda i Puškárová perlili jedna radosť

December 2016 - Fialová si ISS zmýlila s ISIS

Keď sa herečka Zuzana Fialová (42) objavila vo vedomostnej súťaži Dobre vedieť, zrejme ani len netušila, aký obrovský trapas si nakoniec vyrobí. Herečku totiž potrápila otázka, s ktorou by nemal mať problém nikto, kto má nejaký všeobecný prehľad. Spolu s Jurajom Kemkom nedokázala zodpovedať otázku, čo sa stane, keď si astronauti na palube ISS zapália sviečku.

Zuzana sa poriadne strápnila aj svojím nasledujúcim komentárom. ,,Tento pán bude vedieť všetko, lebo on prišiel zo stanice ISIS,“ konštatovala Fialová, čím spôsobila výbuch smiechu. Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS si totiž pomýlila s teroristickou organizáciou Islamského štátu, ktorá má podobnú skratku.

Október 2016 - Studenková si nedávala servítku pred ústa

Hoci je Zdenka Studenková (62) svojou úprimnosťou povestná, tentokrát sa jej podarilo naozaj poriadne prestreliť. Verejne sa totiž obula do Mira Nogu (56), ktorého ponížila priamo pred zrakmi všetkých divákov. Noga sa totiž objavil ako tajný hosť v jojkárskom Inkognite. Po niekoľkých indíciách začal Marcel Forgáč tušiť, že sa jedná práve o kedysi populárneho herca a zabávača. ,,Môže to byť Miro Noga,“ začal sa zamýšľať Marcel. Do toho okamžite skočila herečka, ktorá svojou reakciou dostala do kolien všetkých naokolo. ,,Tak sa spýtaj, že keď mu utečie autobus pred nosom, či je ten autobus veľmi ďaleko," neodpustila úplne nevhodnú reakciu na margo veľkosti Nogovho nosa. Ten je však zrejme na podobné komentáre už zvyknutý, a tak sa na Studenkovej poznámke pobavil rovnako dobre ako všetci diváci.

Jún 2016 - Premiéra Vinczemu nevyšla

Dlho očakávaná premiéra Viktora Vinczeho, keď sa prvýkrát objavil v markizáckom spravodajstve už nielen ako redaktor, ale v úlohe moderátora, nedopadla celkom podľa jeho predstáv. Hoci si hviezda šou Tvoja tvár znie povedome nový džob zjavne užívala, nervozita urobila svoje. Počas tretieho živého vstupu nepríjemne sekol. Vinczemu sa počas ohlasovania reportáže o zdražovaní vajíčok podaril úsmevný "brpt", keď namiesto slepačích vajíčok avizoval "slepajčie vajcia".

Február 2016 - Po Puškárovej perlil aj Švajda

Manželská moderátorská dvojica Patrik Švajda (43) a Zlatica Švajdová Puškárová (38) opäť raz dali divákom najavo, že majú zaujímavý zmysel pre humor. Tentokrát to však bolo poriadne na hrane. Moderátor po záverečnej reportáži televíznych novín chcel už tradične odľahčiť množstvo serióznych správ a zároveň privítať v štúdiu moderátorku športového spravodajstva Janu Hospodárovú. Jeho otázka však vyznela výrazne dvojzmyselne. Reagujúc na reportáž o českej detskej stavebnici sa Švajda opýtal: „Tak, dámy, s čím sa hrávate vy?“ Zlatica so širokým úsmevom na perách radšej hneď odvrátila od manžela tvár a snažila sa situáciu upokojiť, čo sa jej však nepodarilo.

Január 2016 - Zlatka, vieš, čo hovoríš?

Kráľom brbtov na televíznych obrazovkách je moderátor Patrik Švajda (42). Zdá sa však, že ho pomaly začína dobiehať jeho manželka a kolegyňa v jednej osobe Zlatica Švajdová Puškárová (38). Tá perlila v televíznych novinách na začiatku roka 2016, keď hlásila smrť legendárneho speváka Davida Bowieho. „Prehral boj s rakovinou. Hudobná legenda "Dejvid Búvi" už nie je medzi nami. Spevák zomrel vo veku 69 rokov," zahlásila v upútavke na začiatku Televíznych novín Zlatica Švajdová Puškárová.