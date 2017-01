Laiferová ako veštica Teodora: Predpovedá budúcnosť ekonomiky aj poľnohospodárstva

U speváčky neplatí typické prirovnanie, že obuvníkove deti chodia bosé. „Prirodzene, robím si horoskop a sledujem sa niekoľkokrát v roku. Keď chcem urobiť vážne rozhodnutie, pozriem sa do kníh a do svojho horoskopu, ktorý však poznám naspamäť. Viem, ako sú moje planéty uložené, a podľa toho riskujem alebo neriskujem,“ priznáva.

Horoskopy pripravuje aj svojim dvom synom, celej rodine a priateľom. „Nie vždy mám čas vyhovieť všetkým, ktorí ma o to požiadajú. Skôr ma zaujímajú zvláštne osudy, prečo sa ľuďom udejú nejaké veci, a porovnávam to s vedomosťami starými dvetisíc rokov.“

Ako vidí Európu?

Európa sa zobudí z európskeho sna. Posilnenie nacionálnych emócií, začne sa to v Štokholme a skončí sa v Grécku. Hlavne Francúzsko a Poľsko sa budú snažiť obhájiť svoje záujmy. Veľmi opatrne s investíciami.

Nastal čas na sporenie. Podľa astrológie je to piaty rok do nového obdobia. Nebojte sa tešiť zo všetkého, čo vás obklopuje. Energia nás neopúšťa, veď je to rok Slnka. Nadchnú nás iné veci ako zvyčajne. Každý si môže zvoliť – chcem byť šťastný alebo nie?

Rady záhradkárom

Podľa storočného kalendára vám Marcela Laiferová poradí aj to, ako pracovať v záhrade. „Výsev treba začať skôr a zabezpečiť ho proti suchu, ktoré príde neskôr. Odporúčam sadiť hlbšie do zeme najmä na jeseň, lebo vo februári 2018 bude veľa dažďa. V roku Slnka sa urodí viac hrušiek, čerešní a pravdepodobne aj sliviek. Bohatú úrodu v tomto roku budú mať aj orechy.“