Roky skrývaná exsuperstaristka Martina Schindlerová: Susedia konečne odhalili jej súkromie!

Schindlerová si podľa našich informácií spolu s manželom a dvoma deťmi užívala sviatočnú pohodu v prázdninovom dome mimo Bratislavy, kde rodina údajne zvykne často tráviť voľné chvíle. „Takmer vôbec sa nezmenila, vyzerá ako voľakedy, len zoženštela a momentálne je z nej blondínka,“ povedal nám jeden zo susedov, ktorých sme oslovili.

Speváčkinu rodinku si nevedia vynachváliť. „Sú veľmi ochotní, nemajú problém kedykoľvek pomôcť. Naozaj nemôžem povedať ani jedno krivé slovo,“ povedala nám žena bývajúca neďaleko Martiny. „Bežne tu nebývajú, ale keď tu sú, sú veľmi zlatí. Aj sami ponúknu pomoc. Martinka vyzerá veľmi šťastne a spokojne,“ rozhovorila sa ďalšia susedka, ktorá nám prezradila, ako si zvyknú užívať voľný čas.

„Martina s mužom sa stále hrajú s deťmi, najmä v lete vonku. Občas opekajú, ale žeby robili veľké žúry, to nie. Sú maximálne slušní,“ povedala nám a do nebies vychválila najmä Schindlerovej manžela. „Je to veľký fešák, dobre stavaný a veľmi príjemný. Keď sa hrá s deťmi, radosť na nich pozerať,“ nešetrila chválou suseda.

Bývalá superstaristka je teda evidentne so svojím životom úplne spokojná a bývalá sláva jej vôbec nechýba. Z niekdajšej speváckej hviezdy sa tak stala mama na plný úväzok a rodina je pre ňu prioritou číslo jeden.