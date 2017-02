Rozboril bude opäť riešiť šokujúci príbeh: Z dvoch žien, ktoré odkopli svoje deti, sa vám zdvihne žalúdok!

Ak sa deti stanú sirotami a starostlivosť o ne prevezmú starí rodičia, je to veľmi smutné. Oveľa smutnejšie je to však v prípade, keď rodičia týchto detí žijú, ale nejavia o ne záujem. Presne toto sa stalo aj v rodine Krajčírovcov. Starí rodičia Štefan a Ľudmila sa museli stať rodičmi svojim vnukom, pretože ich dcéry zlyhali a pred pohodou v rodinnom kruhu uprednostnili alkohol a drogy.

„Dcéry sa nám spustili. Nepredstavovali sme si to takto... Mali sme päť detí a o všetky sme sa starali zodpovedne. Tri deti pracujú a tieto dve zle,“ začal svoje rozprávanie Štefan, ktorý svojich vnukov zachránil pred detským domovom. „Došla z pôrodnice, za tri minúty bol najedený a potom nedošla pár dní domov. Museli sme mu kupovať mlieko. Vrátila sa domov opitá ako doga a chcela ho kojiť. To sme jej povedali, že Zlatka naša, to určite nie. Čo ho chceš ožrať? Sústavne sa toto opakovalo. Jedného dňa som sa zobral, šiel som na sociálny úrad a som to ohlásil. Musel som si vybrať – buď ona dospelá alebo malé dieťa, čo za nič nemôže. Tak som si radšej vybral to dieťa,“ skonštatoval.

Situácia ako zo zlého sna sa zopakovala o desať rokov neskôr aj s druhou dcérou Lidou. „Ona tiež pije, fetuje a je bezdomovkyňa. Proste on je dieťa z kríkov. Narodil sa v kríkoch v Prievidzi. To bolo vtedy aj v novinách. Keď šla jeho mama rodiť, nevedela to. Prišli tam policajti, lebo ju počuli kričať. On sa potom narodil. Keby prišli o niekoľko hodín neskôr, ani by sa nenarodil,“ myslí si 15-ročný Marcel.

Jeho bratranec Ľuboško máva dodnes nočné mory a vážne žalúdočné ťažkosti. Jeho matka bezdomovkyňa totiž počas tehotenstva jedla odpadky, pila a brala drogy. Na chlapčekovi to zanechalo stopy a stále máva abstinenčné príznaky. Pri výchove dvoch chlapcov nemôžu pomôcť ani ich otcovia, pretože nikto nevie, o koho vlastne ide. „Jeho otec je údajne nejaký kamionista. Že boli na nejakej zábave a stalo sa," kývol rukou Štefan. Najväčším problémom je, že starí rodičia majú podlomené zdravie. Babka je po troch porážkach a dedko má problém s rukami, na ktorých nevie vystrieť prsty, lebo má pricviknutú miechu z ťažkej manuálnej práce v bani a v lodenici.