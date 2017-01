Slovná prestrelka V siedmom nebi: Sulík prirovnal reláciu k Farme, Rozboril politika k povaľačovi!

,,Po prečítaní týchto riadkov neuveríte, že žijeme v 21. storočí! Simona má veľmi ťažkú chorobu - zápalové ochorenie čriev a alergiu na chlad. Takmer zomrela. Žijú bez vody, nemajú kúpeľňu, majú improvizovaný záchod. Má dve deti, otec sa na nich vykašľal. Zamestnať sa nemôže, pretože má nevyliečiteľnú chorobu. Je zadĺžená, od štátu dostáva 180,- eur!!! Čo na to dodať...?" avizoval Rozboril včerajší príbeh Siedmeho neba na Facebooku.

Rodine sa teda rozhodol pomôcť nielen samotný Vilo, ale ruku k dielu priložil aj politik Richard Sulík. Ten sa na prerábke kúpeľne priamo podieľal a dokonca, keď videl, že treba urobiť niečo naviac, neváhal ani minútu a partiu robotníkov ihneď urgoval, nech spravia oveľa viac, ako mali. Richarda si tak rýchlo obľúbili aj susedia a rovnako aj samotná mama s dvoma deťmi.

Keď napokon prišiel do štúdia, Vilo na jeho osobu nešetril slovami chváli. A rovnako do nebies vychvaľoval Sulík Rozborilovu reláciu. No v jednom momente ostal Vilo poriadne prekvapený. ,,Ja som doteraz túto reláciu vôbec nepozeral, pretože som to radil medzi tie Farmy a Big Brother. Ale zmenil som názor," povedal politik. Vilo iba ticho sedel a počúval a potom to prišlo. ,,Noo ja som si tiež o tebe myslel, že si iba taký kaviarenský povaľač a mýlis som sa," začal sa smiať Rozboril, ktorý tak jeho poznámku rozhodne nenechal len tak. Samozrejme, všetko bolo v rovine humoru a obaja svoje poznámky zobrali so smiechom.

A že obaja sú dobrí kamaráti, svedčia aj Vilove slová na sociálnej sieti. ,,Nech si kto chce, čo chce hovorí, som rád, že som do relácie nalanáril politikov! Tí ktorí prijali pozvanie - makali celé dni, urobili veľa pre rodiny a hlavne, nech vidia, ako sa na Slovensku žije. Ďakujem všetkým politikom, ktorí výzvu prijali a pomohli ťažko skúšaným rodinám!"