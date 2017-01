Rozborilov lekár bezdomovec prehovoril: Skončil po sláve V siedmom nebi opäť na ulici?

Ako veľmi vám Vilo Rozboril zmenil život?

Zásadne. Stoosemdesiat stupňov je malý uhol, ale keby som povedal tristošesťdesiat, tak by to bolo to isté miesto. Takže tých stoosemdesiat stupňov určite. Vilo sa ku mne vždy správal veľmi príjemne a veľmi empaticky. Je to človek, ktorý mi jednoznačne pomohol najviac v celom mojom šesťdesiatročnom živote.

Čo všetko sa vám po relácii V siedmom nebi zmenilo?

Všetko. Z mínusových čísel som sa prehupol do sveta milých a príjemných ľudí, na čele s profesorom Krčmérym, o ktorom ide celoeurópsky chýr. Keď sa začal zaujímať o moju maličkosť, urobilo mi to dobre, pretože som bol rád, že konečne sa na mňa niekto nepozerá ako na nejakého kriminálnika, ale ako na človeka, ktorý zlyhal, ale chcel to napraviť. Je to niečo obrovské. Postupne nabaľovali tú snehovú guľu a je čoraz viac ľudí, o ktorých dnes môžem úprimne povedať, že sú moji priatelia.

Myslíte si, že sa vám tento nový život podarí udržať nastálo?

Som o tom presvedčený. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Nechcem hovoriť nejaké klišé a nejaké nezmysly. Nie som Sibyla, neviem predpovedať budúcnosť. Jedno však viem, že nezlyhám tak, ako som zlyhal, keď sa mi zlomila noha. Pretože vtedy som si nezlomil len nohu, ale aj rozum. A rozum sa nedá dať do sadry.

Čo bolo pre vás najťažšie? Či už v rámci pobytu na ulici, alebo samotnej premeny?

Som starý výsadkár, takže viem čo-to o prežití. Viem prežiť skutočne z minima. Človek by sa niekedy divil, z čoho sa dá prežiť. Hlavne v Bratislave, lebo tu keď človek vie, kde hľadať, tak nájde skoro všetko. V tomto som nemal problém.

Samozrejme, nechodil som do nóbl reštaurácií. Som hlavne rád, že sa nestala premena, ku ktorej som už bol na dobrej ceste. Stať sa ľahostajným človekom. Už som si hovoril, preboha, Ľubo, si starý doktor! Keby tu niekto vedľa padol, už som bol v takom štádiu, že by som ho prekročil a odišiel.

Aký najhorší zážitok na ulici ste zažili?

Keď ma zobrali policajti z Bezručky ráno o štvrtej a dali mi ešte pomaly aj paragraf za nedovolené užívanie cudzích bytových a nebytových priestorov. Ale pán príslušník bol príjemný, a keď som odchádzal, ukázal mi, čo mám s tým papierom spraviť. Nebudem to špecifikovať, aby s tým nemal problém. (smiech)

Nie ste nahnevaný na rodinu, že vám nepomohla?

Nie, absolútne nie. Istý čas som bol, ale mal som veľa času na premýšľanie, takže nie. Jednak sa veľmi nerád hnevám. Lebo vždy ma učili chirurgovia, že keď sa človek smeje, používa iba šestnásť svalov na tvári. Keď sa mračí, tak až tridsaťšesť alebo štyridsať. Som od prírody človek, ktorý je pohodlnejší, keď sa dá. Takže načo by som používal tridsaťšesť svalov, keď môžem len šestnásť?

Čo chvíľa odchádzate na misiu do Afriky. Čo však potom, keď sa z nej vrátite? Nemáte obavy, že spadnete naspäť?

Som presvedčený, že do toho kolotoča opäť nespadnem. Mám už toľko priateľov, že ak by som opäť padol, tak ho má kto zastaviť. Možno to znie, že si vymýšľam, ale fakt som zodpovedný človek. Mám niečo rozrobené vo Viedni, možno by sa tam dalo vrátiť. Aj keď osem a pol roka je osem a pol roka. Uvidíme...

Aké máte plány do budúcnosti?

Hlavne chcem, aby sa podarilo, na čom teraz pracujeme. Veľmi sa teším na misiu.

Kde teraz bývate?

Momentálne bývam tam, kde sa liečim. Ešte to bude trvať pár týždňov. Potom to už budem riešiť po vlastnej osi. Prostriedky už nejaké mám, aj vďaka Vilovi. Budem si hľadať podnájom, takže by to malo byť o. k.