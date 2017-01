Ďalší veľký trapas rozídených Šmahelovcov: Ich divadlu sa museli prizerať diváci v priamom prenose!

Miriam Šmahel Kalisová (31) a Martin Šmahel (34) nedávno priznali koniec svojho manželstva, no napriek tomu tvrdia, že im to nebráni v spolupráci na novom markizáckom projekte O 10 rokov mladší. Vo včerajšom Teleráne však dokázali pravý opak. Vyzerá to, že budúci exmanželia už nie sú schopní vydržať spolu ani v jednej miestnosti.