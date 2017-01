S chorým Mekym Žbirkom je to stále horšie: Fanúšikovia sa za neho začínajú modliť!

Podľa informácií českého Blesku je zápal pľúc taký silný, že bežné antibiotiká hudobníkovi nezaberajú, a tak je nútený brať lieky intravenózne. To dokazuje aj fotka, ktorú Meky koncom týždňa zdieľal na sociálnej sieti s nie príliš pozitívnou popiskou: „Dá sa povedať, že ma to už nebaví,“ zúfal umelec, ktorého strach je o to väčší, že pred rokmi na túto chorobu zomrela jeho milovaná mama Ruth.

Fanúšikovia sa však nevzdávajú, hudobníkovi posielajú množstvo pozitívnej energie a veria, že ho už čoskoro uvidia na koncertných pódiách. Dokonca sa za neho aj modlia. „Viete čo, pán Žbirka? Idem sa za vaše zdravie pomodliť, to by bolo, aby sa nezlepšilo!“ „Modlitba sú pľúca duše,“ ozývajú sa pod Žbirkovým príspevkom priaznivci, ktorí mu takto dodávajú silu.