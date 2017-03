S kým bude Vianoce tráviť trojnásobný otecko Čekovský? Šperky pre rodinu aj pre milenku

Pre hudobníka Mariána Čekovského (39) budú tieto Vianoce iné ako minulý rok. Pred pár mesiacmi sa totiž stal po tretíkrát otcom. Matkou malého Alexeja Mariana však nie je jeho dlhoročná partnerka Ľubica, s ktorou má dve dcéry Hannah a Sophiu, ale jeho kolegyňa Nataša Džunková.

Muzikant nemôže byť naraz na dvoch miestach, s kým teda plánuje stráviť sviatky? „Nie ste jediní, koho to zaujíma, preto nechcem príliš rozprávať o detailoch. Budem so svojou rodinou, čo je dôležité a na čo sa teším,“ odmietol prezradiť, kde bude večerať. Dodal však, že na Štedrý večer sa veľmi teší. „Samozrejme, že celý deň hladujem a po večeri sa mi začína ,pankreolan párty‘,“ dodal so smiechom.

Ovešia ich šperkmi?

Zdá sa, že na to, aby svojich blízkych potešil, si umelec poriadne potrpí. Pochválil sa nám, že už začiatkom decembra mal nakúpenú väčšinu darčekov, ktoré čakajú na svoj deň v jeho tajnej skrýši.

„Nenakupujem v strese ani na poslednú chvíľu. Snažím sa vyberať darčeky postupne počas celého roku a potom ich skladujem na jednom mieste. Mám tendenciu kupovať šperky, kamienky alebo niečo na telo, čo ostáva na pamiatku. Vždy sa snažím nájsť niečo výnimočné alebo, naopak, praktické, čo blízki potrebujú. Najviac by ma sklamalo, keby som videl, že môj darček, ktorý som vyberal s láskou, je niekde pohodený a zapadá prachom,“ priznáva.

Skrýva sa

Marián nám prezradil aj to, že tak ako zbožňuje nakupovať darčeky, tak neznáša vianočné upratovanie. „Som typ, ktorý viac uškodí, preto sa snažím nezavadzať. Veľa žien to však rozčúli, takže keď už v niečom naozaj treba nutne pomôcť, tak pomôžem,“ smeje sa. A priznáva, že aj keď to môže vyznieť sebecky, nevie sa dočkať okamihu, keď je všetko upratané a on si môže začať užívať atmosféru.“