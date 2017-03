S ním všetkých bavil svet: Smutné výročie smrti legendárneho Júliusa Satinského († 61)!

Akoby to bolo len včera, čo Julo Satinský († 61) alias Ujo Klobása či milovník čučoriedok zabával všetkých okolo seba. Dnes je to už neuveriteľných štrnásť rokov, čo skvelý herec a humorista odišiel do umeleckého neba.