Sajfa opäť nešetril urážkami: Vysmial sa zo svojho kolegu!

To by nebol on, aby niekoho neurazil. Moderátor Fun rádia Matej Sajfa Cifra (37) sa tentoraz zabával na účet speváka Igora Timka (38). Do rany mu prišla jeho hlava, z ktorej sa z plného hrdla vysmial.