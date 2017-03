Schusterov lekár, ktorý skončil na ulici, sa postupne zotavuje: Prvé FOTO z liečebne!

Laurinec ani v tom najhoršom sne nečakal, že sa z neho stane bezdomovec. Žiaľ, keď bodol svojho otca, skončil vo väzení a po prepustení sa pretĺkal ulicami Bratislavy. Napokon sa však na Ľubomíra, ktorý liečil aj nášho exprezidenta Rudolfa Schustera, usmialo šťastie. Dve študentky mu vysnívali pomoc u Rozborila a s budovaním nového života sa mohlo začať.

Ľubomír sa už čoskoro vyberie na misiu do Afriky. Od pomoci iným ho však delí ešte jeden krok - dať sa dokopy. „Pán doktor sa má naozaj výborne. Celkovo sa dáva dokopy, tie roky, čo bol vo väzení a na ulici, dali jeho organizmu riadne zabrať. V zásade sme sa celý čas smiali. Bol dojatý, koľko ľudí si na neho spomenulo cez sviatky. Zároveň chce učiniť veľkú vec cez Siedme nebo, ale to si zatiaľ nechám ako prekvapenie,“ prezradil nám Vilo, ktorý sa so spokojným lekárom rovno aj cvakol.