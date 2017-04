Prepracovaný šéfkuchár Žídek: Reštauráciu zatvoril vraj pre veľkú únavu a teraz? Nový lukratívny džob

Známy kuchár Jaroslav Žídek (46) všetkých prekvapil tým, keď nedávno zavrel svoju štýlovú reštauráciu v Bratislave, do ktorej chodili mnohí prominenti. Dôvodom tohto jeho rozhodnutia bola psychická únava. Pár dní na to šokoval vyhlásením, že na nejaký čas dokonca opustí Slovensko a v januári vycestuje na stáže do zahraničia. Najnovšie však má namierené do luxusného bratislavského hotela.