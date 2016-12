Česká modelka Šeredová sa dlho trápila: Až pápež ju konečne oslobodil!

Manželstvo Šeredovej sa zrútilo ako domček z karát. Hviezdna dvojica išla od seba pred dvoma rokmi pre Buffonovu neveru. Keďže Taliansko má prísne rozvodové podmienky, párik je ešte stále nerozvedený, no ich papiere sú už konečne na súde. „Rozvodové konanie je už v procese, Vatikán povolil rozvod skôr ako po troch rokoch odlúčenia, ako to bolo v minulosti. V našej situácii sa mi rozvod zdá ako jediné zmysluplné riešenie,“ povedala Šeredová pre české vydanie časopisu Maminka s tým, že to je ešte beh na dlhé trate. „Môže to trvať ešte rok, kým sa rozvod skončí,“ dodala.