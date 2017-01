Silvia Lakatošová otvorene: Odhalila zákulisie svetovej Miss Universe!

Silvia Lakatošová sa pred 23 rokmi na Filipínach dokázala dostať medzi 6 najkrajších dievčat, a to mala jediné požičané šaty. „Vtedy mi organizátor dal šaty na finále a poslal ma zohnať si z Lúčnice kroj. Dostala som dlhé šaty, povedali mi, že ich nesmiem zničiť, dali mi národný dar, letenku do ruky a odchod,“ hovorí už dnes so smiechom riaditeľka súťaže Miss Universe, hoci vtedy jej nebolo všetko jedno.

„Asi tak týždeň pred finále za mnou prišli a pýtali sa, kde mám šaty na interview, a keď som priznala, že nemám, chceli mi odstrihnúť z tých požičaných. To som si však nemohla dovoliť, tak mi sukňu ohli dovnútra a ručne to zošili. Keď som chodila, bolo to veľmi počuť, ale na javisku som to zahrala a nakoniec som uspela,“ spomína Lakatošová.