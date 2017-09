Škandál s vulgárnou zoznamkou Take Me Out pokračuje: Šou sa vysmiala už aj samotná silikónová súťažiaca!

Konkrétne ide o Simonu Butinovú, silikónmi vylepšenú súťažiacu, ktorá sa okrem iného preslávila aj svojím účinkovaním na českom porno kastingu na známom bielom gauči či „moderovaním“ Sexy Športu.

Najnovšie skúša šťastie v jojkárskej zoznamke. Na tom by nebolo, samozrejme, nič zlé, tak ako iné dievčatá, aj Simona sa tam išla predovšetkým zviditeľniť, a nie zoznámiť. Čo je však zarážajúce, je spôsob, ako sa tmavovláska vyjadruje na adresu šou, ktorej môže vďačiť za to, že jej opäť poskytla pár minút slávy.

Na svojom profile na Facebooku totiž v diskusii pod jednou z fotiek z Take me out poriadne naložila celej šou a ponížila mužov, ktorí v nej súťažili. „Je to jasné, že hraná šou, ale je to zábava, ako sme ich mohli pourážať,“ znie jeden z jej komentárov. „My baby sme vedeli, že je to akože, ale chalani tam išli fakt s vedomím, že je to naozaj a chcú si nájsť frajerku a my sme z nich mali p*cu, ako sa povie,“ dodala. Tieto komentáre Simona síce už zmazala, náš čitateľ si ich však ešte predtým stihol uložiť. Nuž, z tohto v JOJ-ke zrejme nebudú mať radosť.