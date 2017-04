Skritizovali ho a ešte si urobil aj hanbu: Toto Brajerčíkovi fakt nevyšlo!

Aj uplynulá časť markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome sa niesla v znamení pozoruhodných premien a skvelých speváckych výkonov. No, ako to už býva zvykom, jeden súťažiaci vynikal viac. V tom negatívnom zmysle slova. Tentokrát to bol Peter Brajerčík, ktorému to v nedeľu vôbec nevyšlo.