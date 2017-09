Skrúcaného novinka Všetko, čo mám rád: Po pár častiach sa už na Jojke neobjavila! Fiasko alebo iba...?

Diváci si už nejaký ten piatok zvykli na to, že večer na nich na Jojke čaká obľúbená relácia Všetko, čo mám rád, ktorú moderuje Štefan Skrúcaný. Ten si do nej pozýva množstvo zaujímavých hostí, s ktorými baví celé Slovensko. No včera ostali viacerí ako obarení. Ich obľúbená relácia sa na obrazovkách neobjavila. Dostal Skrúcaný stopku?

Našťastie, nič také sa nedeje a Všetko, čo mám rád, nešlo včera z jedného hlavného dôvodu. Ako sme sa dozvedeli priamo v Jojke, za všetko mohol včerajší sviatok Deň Ústavy Slovenskej republiky. Fanúšikovia sa tak nemusia báť, pretože ich obľúbený program sa natáča ďalej. Diváci sa tak môžu tešiť aj na nových hostí ako napríklad na Ivana Táslera.