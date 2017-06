Sladký život so zločincom Mellom v Belize sa skončil: Herečka Zuzana Marošová sa ide rozvádzať!

Herečka Zuzana Marošová, ktorá v exotickom Belize žila s manželom, najhľadanejším Slovákom Karolom Mellom, sa vrátila na Slovensko aj so svojimi dvoma synmi, no bez manžela. Blondínka, ktorá si ešte donedávna užívala luxus a anonymitu v zahraničí, prišla domov k rodičom do Prievidze.

V Belize vymetala jeden luxusný večierok za druhým a okrem toho i skrášľovacie salóny, o čom svedčia jej posledné fotografie, na ktorých sa poriadne veru zmenila. Rozprávkovému životu v exotike však najnovšie odzvonilo. Niekdajšia úspešná herečka, ktorá pred odchodom do Belize zahodila na Slovensku slušne rozbehnutú kariéru, sa mala vrátiť domov pre problémy v manželstve a dokonca sa ide aj rozvádzať.

"Rozvádza sa s Karolom Mellom, je to už verejné tajomstvo. Sú tam problémy. Ale celá rodina sa z toho teší," prezradil pre Nový Čas zdroj z Marošovej rodiny. "Celá rodina Zuzane fandí. Možno prišla na niečo, na čo mala prísť pred desiatimi rokmi," dodal zdroj.

Čítajte viac