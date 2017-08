Slováci budú chudnúť v šou Extrémne premeny: Tento fešák nahradí známeho Chrisa Powella!

Veľakrát boli na dne, chceli to vzdať, otvoriť si chladničku a najesť sa do prasknutia. Vždy však pri súťažiacich stál Maroš Molnár, ktorý im vrátil chuť bojovať. Odvážni dobrovoľníci si pod jeho vedením dali za cieľ schudnúť o polovicu svojej telesnej hmotnosti. A to počas jedného roka. Ich výsledkami budete skutočne ohromení!

Slovenská špička

Maroš Molnár je odborník, aký sa len tak nevidí. Trýzni hviezdnych športovcov, ktorí sú mu za to vďační. Vytrénoval Danielu Hantuchovú, Dominiku Cibulkovú, Filipa Šeba, Mira Šatana, Ľuba Višňovského, Janu Šeďovú či Miloslava Mečířa mladšieho. A práve Daniely sme sa na Maroša pýtali.

„Dal mi úžasné základy, čo sa týka disciplíny, tvrdej práce, ktorú zužitkovávam dodnes. Maroš o tom veľmi dobre vie a neskutočne si vážim, čo pre mňa spravil a ako ma naučil pohybovať sa na dvorci aj mimo neho. Vlastne to, že som v súčasnosti ešte schopná hrať, je hlavne jeho zásluha,“ zdôverila sa slovenská tenistka. Podľa jej slov máme najlepšieho z najlepších.

„Maroš je jeden z najdisciplinovanejších kondičných trénerov, s ktorými som pracovala, s úžasnými skúsenosťami a vedomosťami, na Slovensku je bezkonkurenčne najlepší,“ vyhlásila hrdo.

Za šou je vďačný

Maroš sa z Extrémnych premien veľmi teší: „Myslím si, že je to prospešný projekt, ktorý môže pomôcť veľkému množstvu obéznych ľudí, ktorých človek bežne nestretne na ulici, pretože sa hanbia za to, ako dopadli. A práve takých ľudí učíme, ako bojovať s nadváhou, vyrovnať sa so stravovaním a cvičiť. Ukážeme ľuďom, aby sa nehanbili a že sa im dá pomôcť. Keď človek chce, dokáže kompletne zmeniť svoj život, postoj k nemu, zmýšľanie a svoje negatívne stránky vie premeniť na pozitívne. Som nesmierne rád, že môžem byť toho súčasťou,“ teší sa na šou fitnesák Maroš.

Zvláštna prezývka

Marošove tréningy sú drsné, no kto sa riadi jeho radami, dočká sa vytúženého výsledku. Nepozná slová ako nedá sa, nechce sa mi, nevládzem. Jeho tréningy sú náročné a niektorí ich ani nezvládli. Možno aj práve preto si vyslúžil prezývku „GRCO“.

O šou Extrémne premeny

Chudnutie je rozdelené do štyroch trojmesačných fáz. Na začiatku prebehne týždeň podrobných laboratórnych rozborov a testovanie fyzickej spôsobilosti. Dôjde na nevyhnutné poučenie o správnej výžive. Skúsený tréner osobne vedie každého z účastníkov. Navštevuje ich v ich domovoch a zaistí, aby mali primeranú výživu a cvičili. Dáva im lekcie, ako bezpečne chudnúť a lepšie žiť.

Na štarte každej ďalšej fázy účastníkom stanoví váhový cieľ. Pokiaľ ho splnia, čaká ich odmena. Ku koncu podstúpia chirurgické odstránenie prebytočnej kože, ktorá už nemusí pokrývať ich obrovské telá. V úplnom cieli divákom odhalia, aká osoba sa po celý čas vnútri skrývala a túžila sa dostať von.