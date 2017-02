Slovenská herečka je stále bez obrúčky: Svadby sa tak ľahko nedočká!

O svadbe sa herečka rozhovorila pre portál markiza.sk a z jej slov je jasné, že dvojica svadbu príliš nerieši. ,,My sme si to sľúbili kedysi, že v 60-ke a asi sa toho Ondrík drží,“ zamyslela sa Norisová. Podľa toho, ako sa vyjadrila, sa však zdá, že ona sama by sobáš prijala a problém je zrejme skôr v jej partnerovi.

,,Žena môže len čakať, žena nemôže popýtať muža o ruku,“ povedala úprimne Zuzana. Nuž, ak sa chce Norisová vidieť v bielom, nakoniec bude možno naozaj musieť pokľaknúť ona sama.