Slovenská herečka sa nezdá: Lomcujú ňou nebezpečné pocity!

Lucia priznáva, že dva roky bola pripravená na vzťah, ale život ju posúva iným smerom. Do vlastného podniku sa pustila aj preto, aby na osudovú lásku nečakala donekonečna. Hovorí: „A splnila som si tak jeden zo svojich snov. Venujem sa veciam, ktoré mám rada a viem ich ovplyvniť. Láska musí prísť sama, s tým sa nedá nič robiť. V jeden večer možno do kabaretu vstúpi aj muž, na ktorého čakám…“ prezradila herečka. „Biologické hodiny? Cítim sa ako dvadsaťročná, nebezpečný pocit… ale je to tak. Prečo by som sa mala siliť do niečoho, čo také nie je? Žijem to, čo je.“