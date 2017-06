Slovenská herečka ostala ako obarená: Našlo sa VIDEO s jej trasúcimi sa prsiami! Toto stvára mimo kamier!

Hoci Lujzu pozná mnoho ľudí vďaka populárnym Stand Up Comedy šoukám, jej hviezda vystrelila až po tom, čo ju Jojka obsadila do úspešného rodinného seriálu Naši. Svojím humorom a spontánnosťou si postupne získala množstvo fanúšikov a pravidelne sa objavuje aj v rôznych iných jojkárskych reláciách ako hosť. Dokonca, keď bola nedávno u Juniora a Marcela v Nikto nie je dokonalý, svojimi historkami a vtipmi odrovnala aj tak ostrieľanú dvojicu ako sú oni dvaja.

Najnovšie prijala Lujza pozvanie do novinky Všetko čo mám rád, ktorá sa dnes prvýkrát objaví na obrazovkách Jojky a ktorú moderuje Štefan Skrúcaný. ,,Máme také zoskupenie, kde mám veľmi veľa priateľov, ktorí sä naozajstní muzikanti, kapela Maca a kapela Roka sa voláme, ja som tam vokalistka a tanečníčka. Je to pre mňa také príjemné povyrazeníčko, robím tam niečo celkom iné ako kdekoľvek inde, takže teším sa," prezradí dnes večer Skrúcanému Lujza. ,,Názov je výborný a my tu máme aj také malé videjko, čo tam robíš," odrovná ju Skrúcaný. ,,Ale?! Áno??" začervená sa Lujza. Odrazu sa objaví vtipné video, ako Lujza tancuje na pódiu a trasie prsiami ako o život. ,,Áno, som to ja!" začne sa smiať komička. Novinku Všetko čo mám rád si môžete pozrieť v premiére už dnes večer na Jojke!

