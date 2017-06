Slovenskej herečke išlo o život: Dráma na palube lietadla! Posádka musela núdzovo pristáť!

Rannou linkou na trase Bratislava Košice sa prepravovalo niekoľko desiatok cestujúcich. Po tom, čo lietadlo vzlietlo z bratislavského letiska, pilotov signalizácia upozornila na zadymenie priestoru. Medzi cestujúcimi bola aj naša slovenská herečka Zuzana Mauréry. Spôsobili to problémy lietadla Českých aerolínií (ČSA).

Čítajte viac

Zuzana Mauréry: Som v najlepších rokoch

Začnite sporiť: Raz za život treba vidieť niektorú z najkrajších pláží sveta

Vačková, Mauréry, Mórová: Čím ich muži odradia?

Náročný let: Táto žena porodila v lietadle (FOTO)

Jedlo v lietadle: Ako sa pripravuje?

Ako uvádza sme.sk, lietadlo smerujúce do Košíc sa muselo po pár minútach vrátiť späť na letisko. „Keďže majú svoje postupy, lietadlo sa muselo po pár minútach vrátiť späť na letisko,“ vysvetlil hovorca košického letiska Juraj Tóth. Medzi ľuďmi vznikla fáma, že horelo v batožinovom priestore lietadla, to však hovorca ČSA Daniel Šabík vyvracia: „Bol to falošný poplach, v lietadle nič nehorelo, ani nedymilo. Spôsobila to chybná signalizácia. Aj keď vám v aute zabliká kontrolka, tak zastavíte a skontrolujete to.“ Zuzana Mauréry letela na filmový festival do Košíc, kde napokon neprišla.

Zvrat pri tragédii lietadla s Alexandrovcami? Vyšetrovatelia všetkých prekvapili!

EXKLUZÍVNE! Fico havaroval s lietadlom: Nabúral do vetroňov

Nahrávka z lietadla smrti objasnila, prečo zomrelo 71 ľudí: Posledné slová pilota, žiadny hrdina!