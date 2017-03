Slovenská herečka sa na Vianoce drží tradícií: Máte doma tieto dobroty aj vy?

To, čo predtým bolo na jej rodičoch, sa snaží vytvoriť pre svoje dve dcéry Dorotu a Terezu. To znamená počas sviatkov dať dokopy rodinu a pripraviť menu, aké robila jej mama. Rodinné rituály sú rovnaké už roky. Najskôr modlitba, potom nasleduje prípitok, rozkrojenie jabĺčka, aby vedeli, či budú zdraví, a vzájomné pomazanie medom, aby boli dobrí, pekní.

A konečne sa môže začať jesť. Na štedrovečernom stole nechýbajú oplátky s medom a cesnakom a jabĺčka, Ježišková kašička, čosi ako krupičná kaša, polievka z fazule a šošovice, pupáky s makom, kapustnica bez mäsa s popučenými zemiakmi a na záver vysmážaný kapor so zemiakovým šalátom. Na krásne prestretom stole nechýba ani vlastnoručne upečená vianočka.

Pečenie s kamoškami

Herečka je znamenitá kuchárka a so svojimi receptami sa podelila aj v knihe Nič lepšie nepoznám. Spomína v nej napríklad i to, že každý rok pred Vianocami od rána do noci vypeká s kolegyňami z Divadla Astorka Szidi Tobias (49) a Martou Sládečkovou (58) aj pätnásť druhov koláčikov a z toho, čo sa im poláme, urobia ešte takzvané bomby. To znamená, že všetko spolu zmiešajú, pridajú maslo, džem, mleté orechy, práškový cukor, kakao, rum, hrozienka namočené v rume a vytvarujú guľôčky, ktoré obalia v orechoch alebo v kokose.