Slovenská modelka šokovala celé svoje okolie: Tajná svadba v exotickom Mexiku?

Modelka a víťazka súťaže krásy z roku 2009 Barbora Franeková si v známom mexickom letovisku Tulum užívala nádherné dovolenkové chvíle. Jej hlavným dôvodom vycestovať do tohto mexického raja, ktorý často vyhľadávajú aj známe svetové hviezdy, bola podľa mnohých jej kamarátov svadba so svojím priateľom Máriom. K tej jej všetci začali okamžite gratulovať po zhliadnutí snímok v romantických bielych šatách, napriek tomu že na fotografiách pózovala iba samotná modelka.

"Barbie, nádherné miesto ste si vybrali na svadbu," komentovala jej snímku na sociálnej sieti Instagram Jana Mutňanská. "Gratulujem! Veľa, veľa lásky na celý život, kompromisov a smiechu! Potom všetko pôjde hravo. A veľkú rodinku želám, aby ste mali kopec radosti," pridala sa ku gratuláciám jej kolegyňa z brandže Katarína Manová. Paradoxom však je, že žiadna svadba sa nekonala a Franeková týmito nevinnými snímkami všetkých poriadne zmiatla.

"Nevydala som sa, to bol iba vtip od kamarátov, že mi písali komentáre. Na Facebooku som to už vymazala," prezradila nám Franeková s úsmevom v hlase. "Zavesila som si fotku a dvaja kamaráti mi tam napísali, že aká krásna nevesta a ostatní ľudia si mysleli, že to tak je. Akurát sme v ten deň leteli z Mexika domov, tak som si potom našla kopu gratulácií. Doteraz mi ľudia volajú a blahoželajú. Mala som iba taký biely plášť na plavky, ale zozadu to vyzerá ako dlhé šaty. Asi si už kamaráti prajú našu svadbu. Hádam čoskoro sa k tomu dostaneme," dodala pobavená Franeková.

Barbora Franeková, ktorá sa vo svete šoubiznisu pohybovala najskôr ako modelka a víťazka súťaže krásy, neskôr ako majiteľka módneho magazínu, takmer nikdy nevynechá módne či spoločenské udalosti. Na nich jej však vždy robili spoločnosť buď kamarátky alebo známy celebritný kaderník a vizážista Patrik Suši Veselý. Svojho priateľa Mária odtajnila až v lete 2015, keď sa pochválila s jeho spoločnými selfie snímkami z dovolenky v Kalifornii.