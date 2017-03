Slovenská speváčka sa na Vianoce vzdala chlapa: Sviatky patria rodine, to je svätá vec, hovorí

„Partner bude so svojou dcérou a vnučkami. Tieto sviatky patria rodine, to je svätá vec. Ale hneď po sviatkoch odchádzame spolu do kúpeľov, kde sa chcem zregenerovať a vrátiť sa do nového roka s dobrým predsavzatím,“ zastrája sa.

Keďže manželka jej staršieho syna veľmi rada varí a pečie, speváčka sa blysne len rodinnými sladkými receptami: „Upečiem dve torty – vianočnú pomarančovú, ktorú zbožňujeme, a vynikajúcu bezlepkovú. Jedinečný dezert je aj štrúdľa, ktorá je bleskovo hotová. Z vianočných trhov v Drážďanoch som si priniesla aj typickú svetoznámu vianočnú štólu,“ priznala Marcela.

Do nemeckého mesta sa vybrala len kvôli vianočným trhom, po ceste nevynechala ani pražské. „V Drážďanoch vznikli prvé vianočné trhy a sú také nádherné, že sa im nevyrovnajú žiadne trhy v iných európskych mestách,“ priznáva milovníčka Vianoc.